Atari lance la Mini Pong Jr, une mini borne d’arcade pour jouer au Pong à deux

Atari Mini Pong Jr. – Crédit : Atari

Le Pong est incontestablement l’un des jeux vidéo classiques les plus iconiques, au même titre que Pac-Man, Tetris ou même Breakout. En attendant l’arrivée de la console de rétrogaming Atari VCS qui pourrait bien ne jamais voir le jour, Atari nous présente la Mini Pong Jr. Comme son nom l’indique, cette mini console est dédiée au jeu Pong. C’est une véritable borne d’arcade portative qui saura séduire les nostalgiques voulant profiter du célèbre jeu en famille. Atari a développé la Mini Pong Jr. en collaboration avec UNIS Technology. Cette entreprise a d’ailleurs créé la table basse dédiée à Pong qui a été annoncée sur Kickstarter en 2017.

Jouez au Pong à deux ou affrontez l’intelligence artificielle sur la Mini Pong Jr.

Deux joueurs peuvent s’affronter en local sur la Mini Pong Jr. En effet, deux boutons rotatifs sont situés de part et d’autre de l’écran LCD de 7,9 pouces. D’ailleurs, bien que cet écran LCD soit capable d’afficher les couleurs, Atari a décidé de conserver l’authenticité de Pong en n’utilisant que du noir et blanc. Des effets animés ont tout de même été ajoutés lorsque la balle rebondit. Cela permet de donner à cette borne d’arcade une touche de modernité.

De plus, la Mini Pong Jr. est tout de même équipée d’une intelligence artificielle pour les joueurs solo. La console mesure 30 centimètres de long. Elle peut être alimentée par un câble USB ou trois piles rechargeables au lithium.

Enfin, Atari et UNIS Technology n’ont pas encore révélé le prix de la Mini Pong Jr., mais ils ont annoncé une sortie pour les fêtes de fin d’année. Néanmoins, elle sera uniquement disponible en ligne aux États-Unis et en Asie. Nous n’avons encore aucune nouvelle au sujet d’une sortie en France, ou du moins en Europe. Pour les amoureux du jeu classique, l’entreprise française a récemment sorti Pong Quest, un RPG disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.

Source : Gizmodo