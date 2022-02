La meilleure classe pour démarrer Elden Ring, les prix de PlayStation Spartacus fuitent, la déclaration de guerre d’Anonymous, c’est le récap’

On vous révèle quelle classe choisir pour ne pas trop souffrir dans Elden Ring, un journaliste dévoile une flopée d’informations sur PS Plus Spartacus, les pirates d’Anonymous s’attaquent à la Russie, voici le récap’ !

Si vous démarrez Elden Ring, une classe vous permettra d’avoir moins de tracas, surtout si vous êtes novice sur ce type de jeu. Par ailleurs, la sortie du PlayStation Spartacus approcherait à grands pas, d’après un journaliste qui révèle les prix des abonnements. Enfin, le collectif Anonymous s’est invité dans la cyberguerre contre l’Ukraine.

Elden Ring : optez pour le Vagabond si vous êtes débutant

Vous venez d’acquérir Elden Ring mais vous ne savez pas quelle classe choisir ? Il est fortement recommandé d’opter pour la classe Vagabond si vous n’êtes habitué à la complexité des Souls-Like. Celle-ci vous donnera la possibilité d’asséner des dégâts conséquents dès le début tout en absorbant les attaques de vos adversaires. En définitive, cette classe ne rendra pas le jeu aisé mais elle vous permettra de vous familiariser plus facilement avec la complexité d’Elden Ring.

Le Vagabond dans Elden Ring – Crédit : FromSoftware



PlayStation Spartacus : les prix révélés

Le Xbox Game Pass aura bientôt un nouveau rival connu sous le nom de code de PlayStation Spartacus. Ce service devrait être lancé sous peu, d’après le journaliste Jeff Grub. Celui-ci indique en outre que trois offres d’abonnements seront proposées : 10 $ (avantages identiques que le PS Plus) 13 $ (jusqu’à 300 jeux téléchargeables) et 16 $ (les deux offres précédentes + le cloud gaming, des tests de jeu et des titres classiques). En revanche, le journaliste souligne qu’il n’y aurait pas de sortie « Day One » sur la plateforme.

Logo PlayStation – Crédit : Sony

Guerre en Ukraine : Anonymous s’attaque à la Russie

Pour préparer son invasion, la Russie avait lancé des cyberattaques contre l’Ukraine. Kiev avait alors exhorté les hackers à participer à l’effort de guerre. Le collectif Anonymous est ainsi entré dans la bataille numérique, mettant notamment en oeuvre des attaques DDoS contre les sites gouvernementaux russes et le site d’information RT, organe de propagande du Kremlin. D’autres attaques devraient survenir dans les prochains jours.

