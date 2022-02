Elden Ring : quelle est la meilleure classe pour débuter dans le Souls-like ?

Elden Ring est sorti aujourd’hui sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et PC. Le jeu continue dans la lignée des célèbres RPG de FromSoftware comme Dark Souls, Bloodborne, Demon’s S et Sekiro : Shadow Die Twice. Véritable Souls-like, Elden Ring met les joueurs à rude épreuve. La difficulté du jeu déjà acclamé par la presse et les premiers joueurs se ressent dès le premier boss, quasiment impossible à vaincre au premier essai.

Elden Ring est disponible – Crédit : FromSoftware

À l’instar de Dark Souls, les joueurs doivent choisir la classe de leur personnage au début d’Elden Ring. Au total, 10 classes sont disponibles : le Héros, le Bandit, l’Astrologue, le Guerrier, le Prisonnier, le Confesseur, le Samouraï, l’Indigent, le Vagabond et le Prophète. Quelle est la classe qui offre les meilleurs avantages en début de partie pour les néophytes du genre ?

Débutez Elden Ring avec le Vagabond, une classe solide, puissante et équilibrée

Si vous n’avez encore jamais touché à un Souls-like et que Elden Ring est votre première expérience, la classe Vagabond est fortement recommandée. Similaire à la classe Chevalier de Dark Souls, le Vagabond offre beaucoup de force et de résistance en début de partie. Il vous permet d’infliger des dégâts corrects, mais surtout d’absorber les attaques ennemies.

Le Vagabond dans Elden Ring – Crédit : FromSoftware

Le Vagabond est, dans l’ensemble, une bonne classe polyvalente avec 15 de vigueur, 14 de force, 11 d’endurance et 13 de dextérité au départ. Vous pouvez avoir un style de jeu varié avec différentes armes. Tant que vous ne comptez pas vous spécialiser dans les sorts, le Vagabond est une très bonne classe pour débuter.

Avec le Vagabond, vous commencez Elden Ring au niveau 9 avec une épée longue, un écu (bouclier) et une hallebarde. Cette classe possède le meilleur bouclier et la meilleure amure de départ par rapport aux autres. Néanmoins, le défaut principal est que le Vagabond est surchargé dès le début. Il vaut donc mieux retirer une des deux armes pour réduire la charge et augmenter la mobilité de votre personnage. Vous aurez effectivement besoin de faire des roulades rapides pour éviter de mourir à répétition. Bien entendu, Elden Ring ne devient pas facile quand vous jouez avec le Vagabond, mais l’expérience est un peu moins punitive.

Source : CBR