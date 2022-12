Si vous souhaitez offrir une montre connectée à un proche c’est le moment de profiter de ce bon plan. Chez Amazon, la montre Garmin Instinct 2 passe sous la barre des 200 € soit à 199 € au lieu de 349,99 €.

La montre connectée Garmin Instinct 2 est à prix cassé

Les montres connectées sont très utiles au quotidien et elles sont de plus en plus présentes sur les poignets. Toutefois, selon les fonctionnalités recherchées, les prix varient. Si vous souhaitez acheter une montre connectée performante à un prix raisonnables c’est une très belle affaire à saisir. Toutefois, attention les stocks sont sans doute limité.

La montre Garmin Instinct 2 couleur graphite est équipée d’un cadran résistant à l’eau jusqu’à 100 mètres de profondeur, elle est également à l’épreuve des chocs et des rayures. Grâce aux capteurs, vous pourrez à tout moment connaître votre rythme cardiaque, votre état de stress, la qualité de votre sommeil mais aussi suivre vos progressions sportives. Ce sont au total plus de 30 activités physiques qui vous seront proposées sur la montre Garmin Instinct 2.

