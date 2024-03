Le casque Bose QC Special Edition équipé de la réduction de bruit active passe à moins de 200 €

Si vous avez besoin d’un casque confortable et performant mais sans dépasser votre budget, voici un excellent bon plan à ne pas rater à la Fnac. En effet, le casque Bose QC Special Edition bénéficie d’une belle promo et passe à 199,99 € au lieu de 269,99 € soit une réduction de 26 %.

Cet excellent casque Bose est en promotion chez la Fnac

Ce casque à conception circum-aural offre de nombreuses fonctionnalités qui devrait retenir toute votre attention. Dans tous les cas, c’est le moment de le découvrir puisqu’il bénéficie d’une belle promotion sur le site de la Fnac. Actuellement, il passe donc à moins de 200 € soit à 199,99 € au lieu de 270 €. Toutefois, avant de valider votre paiement, voici quelques détails sur les critères techniques du produit concerné.

Ce casque qui englobe complétement votre tête dispose de l’option ANC soit l’option réduction de bruit active, que vous pourrez utiliser selon vos besoins. Elle vous permettra de vous isoler complétement lors d’une conversation ou de l’écoute de votre musique, ainsi vous ne serez pas dérangé par des bruits environnants.

Avec son design moderne et épuré, il propose un look agréable mais aussi un confort non négligeable grâce à des coussinets doux et rembourrés. Sachez que pour l’emporter avec vous, il vous suffit de le plier et de le ranger dans une boîte prévue pour son transport.

Le casque fonctionne sur batterie pour une autonomie totale de 22 heures avec l’option réduction de bruit activée. Il faudra compter sur une recharge de 2,5 heures mais le mode filaire pourra toutefois vous dépanner si besoin.

Si vous avez le moindre doute, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleurs casques sans fil, ainsi vous serez certain de faire le bon choix avant de valider votre commande.