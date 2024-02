Apple AirPods Pro 2 : les écouteurs sans fil passent sous la barre des 250 € pour les soldes

Chez Amazon, les écouteurs Apple AirPods Pro 2 bénéficient d’une belle réduction et passent à 249 € au lieu de 279 € soit une baisse de prix de 11 % pour les soldes d’hiver.

Les bons plans des soldes sont encore d’actualité pour quelques jours seulement et voici donc une belle offre qui devrait vous séduire. En effet, actuellement, les AirPods Pro 2 d’Apple bénéficient d’une belle réduction et passent donc à 249 € au lieu de 279 € soit une réduction non négligeable de 11 %.

Les écouteurs d’Apple sont à prix abordable chez Amazon

Il existe désormais des écouteurs sans fil pour tous les budgets et pour toutes les exigences, c’est à vous de faire votre choix parmi le comparatif des meilleurs écouteurs sans fil. Si vous voulez absolument partir sur la marque Apple, c’est le moment car les AirPods Pro 2 passent à 249 € au lieu de presque 279 €. Si vous avez besoin de plus de détails avant de valider votre commande, voici plus de renseignements sur les caractéristiques techniques des Apple AirPods Pro 2.

Les AirPods Pro 2 d’Apple proposent de nombreux avantages. Tout d’abord sachez qu’ils sont très confortables et procurent un bon maintien soit un bon point pour les sportifs ou tout simplement pour ceux qui n’aiment pas le format intra-auriculaire.

A noter également qu’ils ont une bonne qualité audio grâce à des transducteurs dynamiques de la marque Apple pour un beau rendu et un bel équilibre entre les graves, les médiums et les aigus. La présence de la puce H2 va permettre de vous isoler de votre environnement grâce à une réduction de bruit excellente.

Concernant l’autonomie, vous pourrez les utiliser en continu durant 6 heures et compter sur une recharge pouvant aller jusque 30 heures grâce au boitier.