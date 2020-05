La NASA vous met au défi de recréer le premier vol habité de SpaceX sur Kerbal Space Program

Crédit : Private Division

C’est un évènement historique pour la NASA. Deux astronautes américains vont décoller depuis le sol des États-Unis pour la première fois depuis 2011. Cette année avait en effet marqué le retrait des navettes spatiales américaines. La NASA dépendait donc des capsules russes Soyouz pour envoyer ses astronautes dans l’espace de fin 2011 à 2020. En effet, les astronautes décollent dans moins de deux semaines depuis le Kennedy Space Center en Floride, direction la Station spatiale internationale (ISS). Ils viennent d’ailleurs de rentrer en quarantaine depuis le 13 mai pour s’assurer qu’ils ne contaminent pas l’ISS. C’est aussi une première pour SpaceX qui a réussi à devancer Boeing pour un partenariat avec la NASA. Les astronautes décolleront donc à bord de la capsule Crew Dragon amarrée à la fusée Falcon 9, toutes deux issues des chaînes de production de la société d’Elon Musk.

La NASA a trouvé une manière amusante et inédite de célébrer le premier vol habité de la capsule Crew Dragon. L’éditeur de jeux vidéo et filiale de Take-Two Interactive, Private Division, a lancé un défi en collaboration avec l’agence spatiale américaine. De quoi s’agit-il exactement ? Recréer la mission de SpaceX sur le jeu vidéo Kerbal Space Program. C’est un simulateur de vol spatial sorti en 2011 sur Windows en accès anticipé et en 2015 en version 1.0. Les adeptes de simulateurs en général, mais aussi tous ceux passionnés par l’espace, en ont déjà certainement entendu parler. La suite, Kerbal Space Program 2, est d’ailleurs en développement pour une sortie prévue en 2020.

Le compte Twitter officiel du jeu a donc annoncé le défi : « Kerbonauts, nous avons une mission pour vous ! Le 27 mai, SpaceX et la NASA envoient des astronautes vers la Station spatiale internationale depuis le sol américain ! Nous vous mettons au défi de simuler la mission et de partager vos images d’ici le 25 mai. Nous montrerons à la NASA les meilleurs pour voir ce qu’ils en pensent ! » Vous voilà donc prévenus. Vous avez jusqu’au 25 mai pour planifier un décollage parfait et irréprochable de Falcon 9 dont la capsule Crew Dragon doit être arrimée à l’ISS sans encombre. Les astronautes, enfin les Kerbals dans ce cas précis, ne doivent souffrir d’aucune égratignure !

We love a good challenge. Kerbonauts, show us your skills! 🚀 pic.twitter.com/c5gGfixlkW — NASA (@NASA) May 15, 2020

C’est l’occasion rêvée de partager vos prouesses en ingénierie spatiale

Pour participer, il vous suffit de poster sur Twitter la vidéo de la mission accomplie en utilisant le hashtag « #LaunchAmerica » et en mentionnant « @KerbalSpaceP », « @NASA » et « @SpaceX ». Vous pouvez aussi directement répondre au tweet de Kerbal Space Program en utilisant seulement « #LaunchAmerica ». Les meilleures vidéos seront sélectionnées et partagées directement avec la NASA. Qui sait, peut-être que vous pourriez même impressionner les ingénieurs de l’agence spatiale américaine.

Kerbal Space Program est en ce moment à 75% de réduction sur Steam.

