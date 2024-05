La Nintendo Switch 2 devrait embarquer 12 Go de RAM en LPDDR5X, c’est un énorme bond en avant

Nintendo Switch 2 (concept) © DR

La prochaine console de Nintendo se fait désirer, mais les rumeurs vont bon train et laissent entrevoir une machine capable de rivaliser, sur certains points, avec la Xbox Series S de Microsoft. C’est la mémoire vive (RAM) qui cristallise l’attention aujourd’hui, avec des leaks évoquant 12 Go de LPDDR5X, un type de RAM ultra rapide et dernier cri.

La Nintendo Switch 2 pourrait embarquer une RAM de 12 Go LPDDR5X

Cette quantité de RAM constituerait un énorme bond en avant par rapport à la Switch originale, dont les 4 Go limitaient clairement les performances de nombreux titres. Même si la RAM de la Switch 2 ne fonctionnait pas à pleine vitesse, sa bande passante devrait être largement suffisante pour alimenter le processeur. Résultat : les jeux multiplateformes ne devraient pas souffrir de comparaisons trop défavorables avec la Xbox Series S, qui embarque 10 Go de RAM.

Mais l’intérêt principal de ces 12 Go réside ailleurs : la possibilité d’utiliser la technologie DLSS d’NVIDIA pour améliorer la résolution d’affichage. Le DLSS est gourmand en mémoire car, pour un rendu optimal, les textures doivent être stockées à la résolution finale visée. Grâce à sa RAM conséquente, la Switch 2 pourrait ainsi proposer une qualité d’image nettement supérieure en mode docké, un point faible de la Switch actuelle sur de nombreux jeux multiplateformes.

Ainsi équipée, la Nintendo Switch 2 pourrait donc offrir des textures plus fines que la Xbox Series S, tout en restant globalement moins puissante que la console de Microsoft. Prenons l’exemple de DOOM Eternal : la Xbox Series S peut gérer le Ray Tracing du jeu, mais au prix de textures sacrifiées à cause de sa RAM limitée. La Switch 2, elle, pourrait théoriquement proposer un meilleur équilibre entre graphismes et effets visuels grâce à sa RAM plus généreuse.

Rappelons que la Nintendo Switch 2 n’a pas encore été officialisée. Nous suivons de près toutes les informations qui circulent à son sujet et vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus.