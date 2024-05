Assassin’s Creed Shadows : des joueurs refusent de jouer un samouraï noir et attaquent Ubisoft

© Ubisoft

Ubisoft dévoilait ce 15 mai le premier trailer d’Assassin’s Creed Shadows. Au travers d’une bande-annonce de plus de trois minutes, les joueurs ont pu découvrir le contexte historique dans lequel se déroulait le jeu jusqu’alors nommé Assassin’s Creed Red.

Shadows nous emmènera en plein Japon féodal, dans lequel la shinobi Naoe et le samouraï Yasuke, les deux personnages jouables, s’entraideront pour accomplir leur mission respective. La présence de Yasuke dans Assassin’s Creed : Shadows, personnage ayant réellement existé, provoque la colère d’une partie des joueurs… en raison de sa couleur de peau.

Assassin’s Creed Shadows critiqué par certains joueurs en raison de son personnage noir

Depuis la diffusion de la bande-annonce d’Assassin’s Creed Shadows, plusieurs personnes s’insurgent qu’un samouraï noir fasse partie des deux protagonistes jouables de l’aventure. Pour eux, Yasuke n’a pas du tout sa place dans le AAA.

« Il est regrettable qu’Ubisoft impose la culture woke dans Assassin’s Creed Shadows au lieu de s’en tenir à l’histoire et de représenter les véritables héros de l’histoire japonaise », « ils ont mis un noir sur la couverture d’un jeu de samouraïs… Qu’est-ce qu’ils font ? J’en ai marre », « Ubisoft, vous devriez vous dépêcher de changer le personnage principal pour quelqu’un d’autre qui soit japonais », peut-on lire, entre autres, sur X.

Une grande partie d’entre eux semble ignorer que Yasuke… a véritablement existé et a marqué l’histoire du Japon. Il s’agit du premier samouraï étranger et noir du pays. Lors de la période Sengoku, le chef de guerre Oda Nobunaga en fait un membre de sa garde personnelle en raison de ses capacités physiques et intellectuelles impressionnantes.

L’histoire de celui aussi nommé Kuro-san comporte de nombreuses zones d’ombres, comme son origine (il serait né au Mozambique) et les circonstances de sa mort. Le mystère autour d’une partie de la vie de Yasuke permettra certainement aux scénaristes d’Assassin’s Creed Shadows de prendre quelques libertés concernant sa construction dans le jeu.

D’ailleurs, on retrouve le samouraï noir dans de nombreuses œuvres de fiction, comme Nioh, Samurai Warriors 5 ou la série d’animation Yasuke de Netflix. De nombreux joueurs, ignorant complètement la place de Yasuke dans l’histoire du Japon féodal ou refusant simplement de jouer un personnage noir, indiquent qu’ils n’achèteront pas Assassin’s Creed Shadows.

Cela ne changera rien pour Ubisoft, étant donné l’excitation que le jeu attendu le 15 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series semble susciter depuis la diffusion du trailer. Rappelons que des commentaires du même genre pullulaient sur les réseaux sociaux concernant les protagonistes principaux noirs de Forspoken et Deathloop.