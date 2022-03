La plus grande angoisse d’Elon Musk pour le futur

L’intelligence artificielle et l’extrémisme religieux font partie des peurs d’ Elon Musk, l’homme bientôt trillionnaire. Mais sa plus grande peur, c’est le décroissement du taux de natalité. Que devrions-nous en penser quand l’on sait que la raison principale de notre empreinte négative sur la planète reste la surpopulation ? Dans quelle mesure un décroissement de la population constitue une menace pour l’humanité ?

Elon Musk à peur pour le futur – Crédits : Wikimedia

« J’ai passé beaucoup de temps à parler du taux de natalité […] Cela pourrait être la plus grande menace pour l’avenir de la civilisation humaine. » Elon Musk

Le taux de fécondité ne cesse de baisser dans le monde

Les États-Unis sont déjà tombés en dessous du taux de fécondité du niveau de remplacement de 2,1 enfants par femme. Selon le Center for Disease Control and Prevention, le nombre moyen d’enfants qu’une femme devrait avoir au cours de sa vie se situe désormais à 1,64 aux États-Unis.

En 2019, les Nations Unies ont publié « The World Population Prospects 2019 » qui a révélé que si la population mondiale devrait augmenter de plus de 2 milliards de personnes au cours des 30 prochaines années, le taux de fécondité global continuera de diminuer, « Le taux de fécondité mondial , qui est passé de 3,2 naissances par femme en 1990 à 2,5 en 2019, devrait encore baisser pour atteindre 2,2 en 2050. »

« Je suis vraiment inquiet à propos de cette histoire de taux de natalité […] Cela me dérange depuis de nombreuses années, parce que je ne le vois tout simplement pas changer. Chaque année, c’est pire. Et je rends mes amis fous avec ça. » Elon Musk

Pour Elon les vieux doivent céder la place

Pourtant, Elon Musk a déclaré dans une récente interview qu’il ne croyait pas que les humains devraient vivre plus longtemps. Leurs vieilles idées auraient, d’après lui, tendance à freiner tout progrès. Plusieurs milliardaires, dont Peter Thiel et Jeff Bezos, sont à la recherche de la fontaine de jouvence scientifique. Musk, lui, a déclaré qu’il ne trouvait aucun intérêt à augmenter la durée de vie humaine.

Le point de vue d’Elon Musk trouve quelques arguments avec l’exemple de la Chine. Suite à leur politique des natalités amorcée dans les années 80, le pays va faire face dans une dizaine d’années à un déséquilibre majeur entre une population vieillissante et son nombre d’actifs. Mais Musk, lui, s’intéresse plus à l’effet d’une domination de la « vieille école ».

« Je ne pense pas que nous devrions essayer de faire vivre les gens très longtemps. Cela provoquerait l’asphyxie de la société parce que la vérité est que la plupart des gens ne changent pas d’avis […] Ils meurent tout simplement. Donc, s’ils ne meurent pas, nous serons coincés avec de vieilles idées et la société n’avancera pas. » Elon Musk

La conquête de l’espace

Pour lui, la solution à la surpopulation réside dans la conquête de l’espace. Cette pression démographique et du temps, expliquent notamment pourquoi Elon Musk cherche à envoyer des humains sur Mars le plus vite possible. Et selon lui, SpaceX fera atterrir des humains sur Mars d’ici 10 ans.

Peut-être, serait-il aussi tentant de faire un lien entre cette obsession et l’événement le plus traumatique de sa vie. La perte d’un enfant en bas âge. Mais laissons le soin au futur de donner tort ou raison aux angoisses existentielles de l’homme le plus riche du monde.

Sources : foxbusiness, Europe1