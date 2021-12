SpaceX fera atterrir des humains sur Mars d’ici 10 ans, affirme Elon Musk

SpaceX a pour objectif d’envoyer des astronautes sur Mars le plus tôt possible pour démarrer la colonisation de la planète. Elon Musk affirme que sa société spatiale sera capable de faire atterrir des humains sur la planète rouge d’ici 10 ans au plus tard.

La colonisation de Mars a toujours été un objectif d’Elon Musk qui veut assurer la survie de l’espèce humaine en la rendant interplanétaire. L’année dernière, le milliardaire américain affirmait vouloir envoyer 1 million de personnes sur Mars d’ici 2050. Avant de pouvoir coloniser la planète rouge, il faut d’abord réussir à y envoyer des astronautes.

Système de transport interplanétaire de SpaceX – Crédit : SpaceX, CC0

Elon Musk a affirmé que SpaceX fera atterrir des humains sur Mars d’ici 10 ans. Il a fait cette déclaration ambitieuse à l’occasion du podcast de Lex Fridman, un chercheur en intelligence artificielle au MIT. Le fondateur de SpaceX a également réitéré que l’humanité devrait devenir une « espèce multiplanétaire » pour survivre dans le futur.

SpaceX enverra des humains sur Mars d’ici 5 ans dans le meilleur des cas

Lex Fridman a demandé à Elon Musk quand il pense que SpaceX pourra envoyer des humains sur Mars. Il a réfléchi pendant 20 secondes avant de répondre que « le meilleur des cas est d’environ 5 ans, le pire des cas 10 ans ». Des astronautes pourraient donc atterrir sur la planète rouge dès 2026.

En fait, le décollage du premier vol habité vers Mars dépend essentiellement de la fusée Starship qui est à ce jour la plus grande fusée spatiale jamais conçue. D’ailleurs, Elon Musk veut lancer le premier vol orbital de Starship dès janvier 2022. Il a expliqué dans le podcast que « Starship est la fusée la plus complexe et la plus avancée qui ait jamais été fabriquée ».

Le problème principal rencontré par SpaceX à l’heure actuelle est la production des moteurs-fusées Raptor utilisés par Starship. Il y a quelques semaines, Elon Musk affirmait même à ses collaborateurs que SpaceX est menacé de faillite. La société doit augmenter sa fréquence de lancement de vaisseau spatial l’année prochaine. Elon Musk a confirmé que SpaceX est toujours en train d’optimiser le design de Starship. Son entreprise travaille aussi à réduire le coût d’un voyage sur Mars.

Le milliardaire américain a expliqué que « il y a un certain coût par tonne à la surface de Mars où nous pouvons accepter d’établir une ville autosuffisante et au-dessus de cela, nous ne pouvons pas nous permettre de le faire ». En effet, il a précisé que « pour le moment, vous ne pourriez pas voler vers Mars pour 1 000 milliards de dollars. Aucune somme d’argent ne pourrait vous amener sur Mars. Nous devons faire en sorte que cela soit quelque chose qui soit réellement possible ».

Source : Slashdot