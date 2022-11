La plus petite TV au monde avec écran OLED de 0,6 pouce explose les compteurs de Kickstarter

Les TinyTV2 et TinyTV Mini sont les plus petits téléviseurs au monde avec des écrans respectifs de 1 et 0,6 pouce. Idéales pour des fourmis ou une maison de poupées, ces TV miniatures ont réussi leur campagne de financement participatif sur Kickstarter.

La startup TinyCircuits spécialisée dans l’électronique miniature a lancé deux nouveaux produits : la TinyTV2 et la TinyTV Mini. Ce sont des téléviseurs miniatures complètement fonctionnels et rechargeables. Vous pouvez « changer de chaîne » et ajuster le volume de la vidéo en cours de lecture avec les boutons ou la Tiny Remote qui est elle aussi une télécommande miniature.

La TinyTV Mini et la TinyTV2 © TinyCircuits

La TinyTV Mini est la plus petite TV au monde avec son écran OLED de 0.6 pouce (64×64 pixels). Un peu plus grande, la TinyTV2 est équipée d’un écran IPS de 1 pouce (216×135 pixels). Les deux téléviseurs ont été lancés sur Kickstarter. Comme l’adorable robot de compagnie Loona, les petites TV ont déjà explosé les objectifs de leur campagne de financement participatif.

Stockez 8 Go de vidéos ou diffusez l’écran de votre ordinateur sur ces téléviseurs miniatures

La TinyTV Mini est sans aucun doute « la manière la plus mignonne de regarder vos vidéos et films préférés », même si ce n’est probablement pas la plus pratique. Les deux téléviseurs miniatures sont livrés avec des vidéos préchargées, mais vous pouvez aussi regarder les vôtres. Pour ce faire, il suffit de transférer les vidéos depuis un PC vers la TinyTV via un câble USB-C.

Les TinyTV2 et TinyTV Mini possèdent chacune une carte micro-SD intégrée de 8 Go pour stocker vos vidéos favorites. TinyCircuits a prévu un logiciel de conversion facile à utiliser sur PC pour envoyer des vidéos compatibles vers les TinyTV. Ensuite, vous pouvez passer d’une vidéo à une autre sur votre téléviseur miniature comme si vous changiez de chaîne sur la TV de votre salon. De plus, les TinyTV2 et TinyTV Mini sont aussi capables de diffuser en direct l’écran de votre ordinateur via USB-C. Vous pouvez ainsi afficher votre écran de PC sur le téléviseur miniature.

Si vous voulez participer à la campagne de financement, vous pouvez recevoir la TinyTV2 ou la TinyTV Mini pour une contribution de 50 $. La livraison est prévue pour mars 2023. Une contribution de 75 $ ou plus débloque l’un des deux téléviseurs miniatures au choix avec la télécommande miniature.

Source : The Verge