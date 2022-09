Loona, l’adorable robot de compagnie se déplace avec une fluidité impressionnante

KEYi Tech, l’entreprise derrière le fameux robot modulaire personnalisable Clicbot, vient de lancer une campagne de financement participatif pour son dernier-né, Loona. C’est un adorable robot de compagnie pour la maison. Elle est capable d’interagir avec différentes personnes, mais aussi de s’occuper seule et se promener à l’intérieur de la maison. Sa particularité la plus impressionnante est sans aucun doute la fluidité de ses déplacements.

Le robot Loona ©KEYi Tech

Aujourd’hui encore, les robots de compagnie ont du mal à se faire une place dans nos foyers. Les enfants tombent souvent sous le charme de leur apparence mignonne, mais cela ne suffit pas sur le long terme. On se souvient notamment des petits robots Cozmo et Vector d’Anki qui ont précipité la fermeture de l’entreprise. Un an plus tard, Digital Dreams Labs a racheté Anki dans l’espoir de relancer les deux mignons robots. Actuellement, Cozmo 2.0 et Vector 2.0 sont disponibles en précommande auprès de Digital Dreams Lab. Face aux différents modèles de robots de compagnie, Loona arrivera-t-elle enfin à trouver la bonne formule auprès des consommateurs ?

Le robot autonome Loona a déjà explosé son objectif de financement sur Kickstarter

Loona a déjà atteint son objectif de financement sur Kickstarter. KEYi Tech avait fixé un objectif à 20 000 $, mais plus de 448 000 $ ont déjà été récoltés à l’heure où cet article est écrit. Le robot de compagnie rencontre donc déjà un fort succès. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, KEYi Tech présente Loona comme un robot idéal pour tenir compagnie aux enfants.

Grâce à ses nombreux capteurs, le robot est capable de reconnaître les visages, les mouvements, les gestes, les objets (pour ne pas se cogner), les émotions et les voix. Il détecte aussi les mouvements du corps et les bords pour ne pas tomber dans le vide. Loona est ainsi capable de préparer sa trajectoire pour se promener tranquillement en toute sécurité. Comme l’a précisé l’entreprise, « elle peut s’amuser toute seule – Loona éternue, se gratte, se promène facilement dans votre maison et enquête même sur des objets suspects. Loona sait aussi faire du beatbox, danser et même poser pour des photos ».

Enfin, le robot Loona semble effectivement avoir le potentiel d’être un compagnon idéal dans les foyers. D’ailleurs, le robot utilise Amazon Lex pour reconnaître et comprendre les commandes vocales. Au niveau du prix, il sera vendu à 449 $. C’est moins cher que le robot Astro d’Amazon à 1 000 $, mais ce n’est pas non plus le moins cher des robots de compagnie. En finançant le projet sur Kickstarter, il est possible de l’avoir à partir de 269 $ et de le recevoir à temps pour les fêtes de fin d’année.

Source : Tech Crunch