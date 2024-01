La PS5 a été transformée en tablette, ce YouTubeur fait mieux que le PlayStation Portal

TL;DR DIY Perks a transformé une PS5 en tablette dotée d’un écran 4K qui fait tourner nativement les jeux

Le YouTubeur a dû modifier plusieurs composants de la PS5 pour y arriver

Le résultat est impressionnant avec une PS5 miniaturisée en tablette qui se transporte partout

Sony a beau jouir d’une image de marque auprès des gamers, il reste plusieurs domaines où le constructeur a du mal. C’est notamment le cas des consoles portables malgré son excellente PSP. Le PlayStation Portal a eu du mal à convaincre en tant que simple Remote Play malgré de solides arguments. Un YouTubeur est donc allé plus loin en miniaturisant sa PS5 pour la transformer en tablette qui fait bien mieux puisque les jeux tournent en natif.

Une PS portable sous forme de tablette avec un écran 4K

DIY Perks adore transformer les machines pour les miniaturiser au maximum. Forcément, la PS5 est très intéressante car malgré sa puissance, elle reste très massive et la version Slim n’y change pas grand chose. DIY Perks s’est lancé un nouveau challenge en transformant la console de Sony en une tablette que l’on peut transporter facilement. Pas question ici d’un Remote Play comme la PlayStation Portal !

Il a fallu énormément de temps et de travail pour que DIY Perks arrive à ce résultat. Car il ne suffit pas de glisser les composants dans une tablette, il faut revoir la carte mère, l’alimentation et le refroidissement. Ces éléments ont donc été modifiés pour prendre moins de place tout en faisant en sorte que la PS5 ne surchauffe pas et que le processeur reste à 60 degrés.

L’alimentation a été troquée par un bloc 250W Gallium Nitride qui équipe beaucoup de PC portables avec un câble d’alimentation conçu par DIY Perks. Pour l’écran, cette PS5 miniaturisée s’offre même le luxe d’une dalle OLED 4K de 14 pouces extraite d’un PC gaming AlienWare. Pas de LCD comme le PlayStation Portal, pour refaire la comparaison.

Et si Sony revenait sur le marché des consoles portables ?

Alors certes, soyons de bonne foi : miniaturiser une PS5 n’a rien de très simple à grande échelle. Et en termes de coût, on imagine que ce prototype vaut une certaine somme. Mais cette PS5 sous forme de tablette prouve que dans le futur, Sony peut être en mesure de revenir sur le marché des consoles portables. Surtout lorsque l’on sait que des machines comme le Steam Deck s’arrachent auprès des joueurs.

Si le PlayStation Portal est une bonne solution pour jouer lorsque le téléviseur est occupé par quelqu’un d’autre, reste qu’il ne s’agit que de streaming et que les jeux ne tournent pas nativement dessus. En gros, c’est un écran qui diffuse votre PS5 lorsque vous êtes à proximité !