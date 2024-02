Cette Xbox légendaire n’est pas morte, un joueur l’a transformée en un petit bijou technologique

©Millomaker

Les consoles portables ont la cote depuis bien longtemps déjà. La première Game Boy est l’une des machines les plus vendues de tous les temps, et depuis sa sortie, les consoles nomades n’ont plus quitté les joueurs.

Pour cause, c’est une façon pratique de s’adonner au jeu vidéo sur le pouce sans contrainte matérielle. En revanche, si la situation a changé aujourd’hui, ce genre de console ne disposait pas du catalogue de jeu ni de la puissance des consoles de salon.

Elles aussi font partie de l’histoire du jeu vidéo, et l’une d’entre elles, la Xbox 360, fascine toujours autant les joueurs. D’ailleurs, celle-ci a eu beaucoup de succès à son époque et est la console de Microsoft la plus vendue, devant les Xbox Series S et X.

Alors que Microsoft a récemment fermé le magasin en ligne de la 360, un fan de la Xbox a eu la bonne idée de miniaturiser la console. C’est le youtubeur français Millomaker qui a réussi ce tour de force. Un travail acharné qui lui aura pris deux ans de sa vie. Finalement, le résultat est impressionnant : la Xbox 360 Portable est née.

Une Xbox 360 Portable de 1,3 kilos

Pour ce faire, il a dû apporter d’importantes modifications à la carte mère de la console afin de réduire sa taille sans pour autant impacter les performances de la console. De plus, pour éviter tout problème de surchauffe, le youtubeur a créé de zéro un tout nouveau système de refroidissement.

Cette 360 portable est particulièrement impressionnante. Elle est équipée d’un écran IPS HD de 8 pouces, d’un SSD 1 To mais aussi d’une batterie 5000 mAh. De quoi rivaliser avec les consoles portables modernes sans problème.

Par contre, la console est un peu lourde, elle pèse 1,3 kilos. De plus, elle ne dispose pas de lecteur de disque. Un sacrifice qui a été fait sur l’autel de la miniaturisation certainement. Quoi qu’il en soit, c’est un bel hommage que Millomaker a rendu à cette console qui va bientôt souffler ses 20 bougies.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que le youtubeur s’attelle à ce genre de projet. Par le passé, Millomaker a également miniaturisé d’autres consoles, comme la PS2 ou encore la Nintendo Wii.

©Millomaker

La Xbox 360 Portable n’est pas à vendre

En revanche, il faut préciser que cette Xbox 360 Portable n’est pas destinée à être commercialisée. Pour le youtubeur, cette console ne représente qu’un défi technique et le projet n’a aucune ambition mercantile.

C’est dommage, mais vu le travail que la création de la console a représenté, celle-ci aurait été hors de prix. Malheureusement, Microsoft n’a jamais lancé de console portable et ne s’est jamais intéressé à ce marché.

Pourtant, le succès de la 360 ou de la première Xbox est indéniable (84 et 25 millions d’unités vendues respectivement). Un nombre important de joueurs serait certainement intéressé par de telles machines en version portable. En espérant que cela donne des idées au géant de Redmond.