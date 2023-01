La PS5 en tête des ventes aux États-Unis par rapport à la Xbox Series X/S

La PlayStation 5 et les Xbox Series X/S sont maintenant sorties depuis plus de deux ans. Au mois de novembre 2022, Sony avait déjà vendu plus de 25 millions de PS5. Pourtant, les deux consoles souffrent toujours de problèmes d’approvisionnement, en particulier la console de Sony. Un nouveau rapport de VGChartz fait le point sur les ventes de consoles next-gen 25 mois après leur lancement. Aux États-Unis, la PS5 est en tête des ventes par rapport à la Xbox Series X/S.

La PS5 © Charles Sims / Unsplash

D’après le rapport, la PS5 s’est vendue à 10,32 millions d’unités chez nos voisins outre-Atlantique en 25 mois. De son côté, la Xbox Series X/S s’est vendue à 9,32 millions d’exemplaires. La PS5 dépasse donc la Xbox Series d’un million d’unités. Ce n’est pas un écart énorme, mais les chiffres témoignent tout de même du succès de la PlayStation.

À lire aussi > PlayStation Plus : voici la liste des jeux gratuits offerts en janvier 2023

La Xbox Series X/S s’est mieux vendue que la PS5 au cours des 12 derniers mois

La PlayStation 5 n’a pas toujours été loin devant la Xbox Series X/S. Durant les 18 premiers mois, la PS5 a enregistré de meilleures ventes. Néanmoins, l’écart s’est rétréci entre février et mai 2022 lorsque la Xbox s’est très bien vendue. En mai, il n’y avait plus que 600 000 unités de différence entre la PS5 et la Xbox Series. La PS5 a ensuite à nouveau creusé l’écart en se hissant à 1 million de consoles vendues supplémentaires.

US sales comparison between the PS5 and Xbox Series X|S based on #VGChartz estimates.



PS5 after 25 months on the market is an estimated 1.01 million units ahead of the Xbox Series X|S. https://t.co/g4CLsFWKR4 pic.twitter.com/i7ytCsgH9k — William D'Angelo (@TrunksWD) December 31, 2022

Vous pouvez voir dans le tweet ci-dessus le graphique des ventes de la PS5 et celles de la Xbox Series X/S pendant les 25 premiers mois de leur disponibilité. Le rapport de VGChartz confirme également que la Xbox Series X/S s’est généralement mieux vendue que la PS5 sur le territoire américain au cours des 12 derniers mois.

Malgré ces excellents chiffres, il faut noter que la PS5 ne se vend pas aussi bien que sa grande-sœur la PS4 et vice-versa pour la Xbox Series par rapport à la Xbox One. 25 mois après leur arrivée sur le marché, les consoles de la génération précédente s’étaient mieux vendues que les consoles actuelles (10,94 millions pour la PS4 et 9,89 millions pour la Xbox One). D’ailleurs, le boss de PlayStation ne s’inquiète pas du Xbox Game Pass, le service d’abonnement de Microsoft. Le PlayStation Plus comptabilise presque cinquante milllions d’abonnés contre un peu plus d’une vingtaine pour le Xbox Game Pass.

Source : DualSHOCKERS