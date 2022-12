Le boss de PlayStation ne s’inquiète pas du Xbox Game Pass

Pour Jim Ryan, le boss de PlayStation, il ne faut pas s’inquiéter du Xbox Game Pass. Il ne considère même pas le service d’abonnement signé Microsoft comme étant un rival problématique pour le PlayStation Plus.

Microsoft a toujours beaucoup misé sur le Xbox Game Pass, son service d'abonnement qui permet aux joueurs Xbox d'avoir accès à un large catalogue de jeux en illimité. Sony a cependant adopté une stratégie différente en ce qui concerne le PlayStation Plus. Sony met davantage l'accent sur les ventes de ses consoles.

Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment, n’est effectivement pas inquiet du Xbox Game Pass. Pour lui, la concurrence représentée par le Xbox Game Pass n’est pas quelque chose dont il faut s’inquiéter. Le boss de PlayStation n’a pas non plus hésité à lancer une pique à Microsoft qui risque d’augmenter le prix du Game Pass.

Jim Ryan se vante d’avoir vendu plus de PS5 en deux ans que le Xbox Game Pass n’a gagné d’abonnés

Comme des sources anonymes l’ont rapporté à Insider Gaming, Jim Ryan a parlé du Xbox Game Pass à l’occasion d’une réunion organisée avec des employés de PlayStation plus tôt ce mois-ci. Il aurait déclaré que : « lorsque nous considérons le Game Pass, nous avons vendu plus de PS5 en deux ans qu’ils n’ont rassemblé d’abonnés et ils le font depuis 6-7 ans ».

Les propos du PDG de Sony Interactive Entertainment montrent bien à quel point Sony se concentre sur la vente de ses consoles next-gen. Jim Ryan a aussi précisé que le PlayStation Plus regroupe un peu moins de 50 millions d'abonnés alors que Microsoft aurait une vingtaine de millions d'abonnés avec son Game Pass. « Il y a encore du travail à faire pour augmenter ce nombre », a-t-il déclaré.

Néanmoins, le PlayStation Plus a perdu des abonnés par rapport à l’année dernière. Le service comptait 45,4 millions d’abonnés en septembre 2022 alors qu’il en avait 48 millions en décembre 2021. La déclaration de Jim Ryan contredit également ce que Sony a récemment révélé à l’Autorité de la concurrence et des marchés par rapport au rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Sony craint effectivement qu’un « nombre important d’utilisateurs de PlayStation passe à la Xbox et/ou au Game Pass ».

