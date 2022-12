La PlayStation 5 se vend comme des petits pains et souffre toujours d’une pénurie

La trajectoire commerciale de la PS5 est comparable à un vieux véhicule diesel. A sa sortie en 2020 les ventes de la nouvelle console étaient timides et décevantes. Aujourd’hui la demande est telle que la marque japonaise à du mal à satisfaire les acheteurs. La pénurie de certains composants électroniques avait d’ailleurs provoqué des défauts d’approvisionnement dans de nombreux pays. Cependant, Sony devrait annoncer, début janvier, le franchissement du cap des 35 millions d’unités vendues. Un score remarquable mais qui reste, tout de même, moins élevé que celui des ventes réalisées par la PS4 en son temps.

La PS5 se vend comme des petits pains © Pixabay

Acquérir la nouvelle PS5 relève, toujours aujourd’hui, d’un véritable défi. Sony a d’ailleurs confirmé, au début du mois de décembre, que la fin de la pénurie de sa nouvelle console est prévue pour 2023. Dès janvier, les marchés asiatiques devraient pouvoir satisfaire la demande de leurs clients. Quelques semaines plus tard, ce sont les acheteurs européens et américains qui devraient recevoir leur joujou tant attendu.

Des résultats globalement décevants pour la marque japonaise

Et oui, malgré les ventes très satisfaisantes de PS5, la marque japonaise affiche cependant des résultats en demi-teinte pour cette année 2022. Selon les chiffres communiqués par Sony, en l’espace d’un an, le service PlayStation Plus aurait perdu environ 1,8 million d’abonnés (passant de 47,2 millions en 2021 à 45,4 en 2022). De plus, le nombre de jeux, vendus par la plateforme, est également en baisse par rapport à l’année dernière.

Enfin, une autre donnée ne va, vraisemblablement pas, réconforter les équipes de Sony : le nombre mensuel d’utilisateurs actifs sur leur console. Deux millions d’utilisateurs ont également disparu des radars Sony, faisant passer le nombre total d’utilisateurs actifs par mois de 104 à 102 millions.

Source : phonandroid.com