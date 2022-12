Quels jeux seront disponibles gratuitement, dès la semaine prochaine, sur PlayStation Plus ?

2023 arrive et avec elle c’est toute une série de nouveaux jeux qui seront gratuitement mis à disposition des abonnés PlayStation Plus. On vous dévoile quels jeux marqueront votre début d’année 2023 sur la célèbre console.

PlayStation vient d’officialiser la liste de tous les nouveaux jeux qui seront disponibles, dès mardi 3 janvier 2023, sur la célèbre console. Accessibles gratuitement pour tous les abonnés Plus Essential, Extra et Premium, ces jeux assureront aux Gamers un début d’année tout en douceur. C’est tout d’abord Star Wars Jedi : Fallen Order qui fera une entrée remarquée dans l’abonnement PlayStation Plus. Quelques mois seulement avant la sortie attendue de Jedi : Survivor (prévu pour mars), ce premier jeu permettra aux novices de découvrir (ou aux autres de redécouvrir) l’univers particulier de Star Wars sur PlayStation. Batailles de sabre, casse-têtes, explorations et puzzles sont au programme de ce jeu. Spoiler, le jeu a vu son niveau de graphisme profondément amélioré par rapport à l’épisode antérieur.

Fallout 76 sera également disponible dès le début de l’année dans l’abonnement PlayStation Plus. Lancé en 2018 et développé par Bethesda Softworks, le jeu de rôle et d’action contentera ainsi de nombreux Gamers souhaitant jouer en mode multijoueur avec leurs amis. Évoluant dans une société post attaque nucléaire, le héros se confronte, en 2102, aux réalités et dangers du nouveau monde.

Enfin un troisième jeu fera également son apparition dans l’abonnement PlayStation Plus : Axiom Verge 2. Suite du premier volet sorti en 2015, Axiom Verge 2 raconte la quête de la vérité de Trace, un scientifique s’étant réveillé, après une expérience peu concluante, dans un monde profondément robotisé. Ce jeu d’action référence, vous permettra de suivre le scientifique au fil de ses aventures. Quasiment entièrement développés par Tom Happ, les intrigues et mystères imaginés dans Axiom verge 2 risquent de vous surprendre.

PlayStation Plus c’est quoi ?

Pour rappel, PlayStation Plus est le service d’abonnement développé par PlayStation pour faciliter aux utilisateurs le téléchargement de différents jeux. Disponible en plusieurs versions (Essential, Extra ou Premium), l’abonnement permet ainsi à ses souscripteurs de télécharger gratuitement différents jeux publiés mensuellement par PlayStation. Coûtant entre 8,99€ et 13,99€ il permet ainsi, aux joueurs de s’essayer sur de nombreux jeux différents, à moindre coût.

Source : Phonandroid.com