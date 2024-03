La PS5 Slim va bénéficier d’une promotion, One UI 6.1 arrive bientôt : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur nos actualités les plus importantes de la veille. Hier, on apprenait que WhatsApp bloquait certaines captures d’écran, qu’Elon Musk ne voulait pas parler drogues, et qu’un prompt spécial peut toujours débloquer un mode sans filtre de ChatGPT. Ce samedi au programme, c’est PS5 Slim, One UI 6.1 et Google Pixel. Bonne lecture !

Un bug de l’historique des notifications frappe les Google Pixel

Google a profité de la feature drop de mars pour corriger discrètement un bug qui touchait l’historique des notifications. Ce bug frappait les smartphones Google Pixel depuis environ trois mois. Lorsque vous appuyez sur les notifications sauvegardées, certaines refusent tout bonnement de s’ouvrir. De quoi faire perdre tout l’intérêt de cette fonctionnalité. Bonne nouvelle, la dernière Feature Drop a permis de corriger le problème, comme le rapporte Android Police. Google n’a pas fait mention de ce correctif dans son journal de modifications mais le patch a bien été injecté. Pour vous débarrasser de ce bug, il suffit donc de télécharger la dernière mise à jour sur votre Pixel.

Samsung confirme que One UI 6.1 arrive bientôt

One UI 6.1 est particulièrement attendue car elle permettra d’apporter les fonctionnalités dopées à l’IA de Galaxy AI sur certains modèles. Le mois dernier, Samsung avait annoncé que la nouvelle itération serait déployée “fin mars”. Dans un article de blog, le constructeur vient de confirmer cette fenêtre de sortie, soulignant que One UI 6.1 arriverait “à partir de la fin du mois afin d’étendre la prise en charge de Galaxy AI”. Il n’y a toujours pas de date précise à se mettre sous la dent mais le déploiement ne saurait tarder. Pour rappel, seuls certains modèles récents auront droit aux fonctionnalités IA introduites sur les Galaxy S24 et les autres déclinaisons de la gamme.

Une belle promotion pour la PS5 Slim arrive bientôt en France

Si vous projetiez d’acheter une PS5 Slim dans les prochains jours, il vaut probablement mieux attendre. En effet, une promotion serait dan les tuyaux. Après avoir révélé à l’avance les jeux gratuits du PS Plus en mars, c’est encore une fois billbil-kun qui lâche le filon dans les pages de Dealabs Magazine. Le célèbre leaker francophone indique que cette offre sur la PS5 Slim Standard ne sera pas des moindres. Il s’agirait d’une promotion similaire à la baisse de prix observée en février. La console de Sony avec lecteur de disque était alors disponible à 474,99 € au lieu de 549 €, soit une promotion de 75 euros. La promotion pour le mois de mars est déjà en cours chez certains de nos voisins et arrivera le 18 chez nous !