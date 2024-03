La Xbox portable arrive, Square Enix évoque un secret autour de FF9 Remake : c’est le récap’ !

Tous les matins (sauf le lundi), on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Samedi matin, on découvrait que la PS5 avait une nouvelle interface, que le piratage serai davantage puni dans l’UE, et que VLC veut proposer la TV en streaming via les chaînes internet avec pub. Dimanche, on récapitulait toutes les news essentielles de la semaine dernière : le téléchargement illégal réprimé par la justice française, le Pixel 8a bientôt lancé par Google… et bien plus encore ! Ce mardi au programme c’est Xbox Portable, FF9 Remake et Helldivers 2.

Le premier véhicule blindé de Helldivers 2 se montre

© PlayStation

Un prochain patch devrait bientôt intégrer les blindés dans Helldivers 2, qu’Arrowhead vient juste de teaser. Sur X, le studio dévoile un chat textuel entre les joueurs dans lequel intervient Joel, le Maître du Jeu. Il occupe le même rôle qu’un maître de donjon de D&D et fait évoluer la guerre intergalactique dans Helldivers 2. Dans la conversation, Joel indique qu’il « doit retourner travailler » avant de laisser un dernier cadeau aux joueurs : un véhicule blindé équipé d’armes lourdes. La vidéo partagée par le compte X nous permet de voir l’engin l’œuvre pendant quelques secondes. Cliquez sur le lien pour la visionner !

FF9 Remake est teasée par un autre jeu de Square Enix

© Square Enix

Les fans de Final Fantasy 9 ne diraient certainement pas non à un remake de la même qualité que ceux de Final Fantasy 7. Square Enix pourrait bien exaucer leur vœu. Lors de la PAX East 2024, la compagnie japonaise a dévoilé la prochaine extension de FF14, nommée Dawntrail. Naoki Yoshida, producteur du jeu, s’est montré généreux en dévoilant le contenu de l’édition Collector. Les joueurs qui se la procurent pourront récupérer deux objets en jeu, à savoir des mascottes de Djidane et Grenat, le duo emblématique de Final Fantasy 9.

Microsoft est prêt à défier Nintendo sur son terrain de jeu

Xbox portable (concept) © DR

Selon des informations issues du podcast Xbox Two, Microsoft pourrait se lancer sur le marché des consoles portables. Jez Corden, figure respectée du journalisme vidéoludique, a en effet évoqué le développement de prototypes de machines capables d’exécuter nativement des jeux Xbox, sans dépendre du cloud gaming. M. Corden précise qu’il s’agirait d’une machine embarquant la puissance nécessaire pour faire tourner des titres Xbox directement, rejoignant ainsi les propos énigmatiques tenus par Sarah Bond, présidente d’Xbox, lors du podcast officiel de la marque.