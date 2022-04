En 2021, Meta a affecté près de 27 millions de dollars à ce qu’il a décrit comme un « programme de sécurité global » pour Zuckerberg. Le total comprenait près de 15,2 millions de dollars pour « la sécurité personnelle de M. Zuckerberg à ses résidences » ainsi que lors de ses déplacements personnels.

La sécurité de Mark Zuckerberg a coûté 27 millions de dollars à Meta en 2021 – Crédits : Wikimedia

« Nous payons les coûts liés à la sécurité personnelle de M. Zuckerberg à ses résidences et lors de ses déplacements personnels, y compris les coûts annuels du personnel de sécurité pour sa protection et l’approvisionnement, l’installation et l’entretien de certaines mesures de sécurité pour ses résidences. »

Zuckerberg a été exposé à une succession de scandales

Les coûts de sécurité du PDG de Meta ont doublé en 2018 à la suite du scandale de Cambridge Analitica, et n’ont cessé d’augmenter depuis. Au cours de l’année écoulée, la société a fait également l’objet d’un examen minutieux suite à la publication de documents internes par la lanceuse d’alerte Frances Haugen. Ces papiers internes suggèrent que Facebook donne la priorité au profit plutôt qu’à la modération du contenu.

À lire aussi > Facebook : Un nouveau témoin dénonce les pratiques internes du géant

« Nous pensons que le rôle de M. Zuckerberg le place dans une position unique : il est synonyme de Meta et, par conséquent, un sentiment négatif à l’égard de notre entreprise est directement associé à, et souvent transféré à M. Zuckerberg. »

Une dépense hors norme

Meta dépense maintenant beaucoup plus pour la sécurité de Zuckerberg que les autres entreprises ne dépensent pour leurs dirigeants. Amazon, par exemple, a dépensé 1,6 million de dollars pour protéger Jeff Bezos l’année dernière, Google a consacré 4,3 millions de dollars à la sécurité du PDG Sundar Pichai, tandis que Tesla Inc. ne divulgue aucun coût de sécurité associé au PDG Elon Musk.

Les coûts de sécurité constituaient l’essentiel de la rémunération de Zuckerberg, qui perçoit un salaire de base de seulement 1 dollar. Zuckerberg a maintenant une fortune estimée à près de 78 milliards de dollars, selon Forbes.

À lire aussi > Facebook (Meta) : Zuckerberg a perdu 30 milliards de dollars en un instant

Source : Digg