La série Percy Jackson obtient le feu vert de Disney+

Disney+ a officiellement commandé une série Percy Jackson inspirée de la saga littéraire à succès écrite par Rick Riordan et des deux adaptations cinématographiques réalisées par Thor Freudenthal et sorties respectivement en 2010 et 2013.

La célèbre saga littéraire Percy Jackson va enfin avoir droit à sa propre série sur Disney+. Les cinq romans de fantasy écrits par Rick Riordan ont déjà inspiré deux adaptations cinématographiques réalisées par Thor Freudenthal, Percy Jackson : Le Voleur de foudre en 2010 et Percy Jackson : La Mer des monstres en 2013. Désormais, Disney+ a commandé une série Percy Jackson qui rentre officiellement en production.

Percy Jackson – Crédit : 20th Century Studios

La série Percy Jackson a été officialisée pour la première fois en 2020 par Rick Riordan. Elle était ensuite en préproduction tout au long de l’année dernière. Disney+ vient maintenant de donner son feu vert à l’univers imaginé par Rick Riordan. L’une des prochaines étapes est de composer le casting de la série en dénichant les meilleurs acteurs pour incarner les personnages mythologiques de l’adaptation.

À lire aussi > Disney+ février 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Le pilote de Percy Jackson est écrit par Rick Riordan et Jon Steinberg avec James Bobin à la réalisation

Rick Riordan a annoncé dans une vidéo que « l’attente est terminée, demi-dieux. Je suis ravi d’être le premier à vous dire que Percy Jackson et les Olympiens arrive vraiment, vraiment et à coup sûr sur vos écrans ». L’auteur de la saga littéraire écrit le pilote avec Jon Steinberg. James Bobin (Opération Muppets, Flight of the Conchords) est responsable de la réalisation. D’ailleurs, Rick Riordan est très satisfait que James Bobin soit le réalisateur, notamment parce que ses enfants adorent les romans.

De plus, Dan Shotz, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell et D.J. Goldberg vont aussi participer à la production de la série. Nous n’avons pas encore le synopsis officiel de la série Disney+. Cependant, les romans Percy Jackson suivent les aventures d’un jeune garçon demi-dieu dans notre société moderne.

Enfin, le président de Disney Branded Television, Ayo Davis, a déclaré que : « avec Rick Riordan, Jon Steinberg et Dan Shotz à la tête de notre équipe créative, nous sommes profondément engagés dans la création d’une série télévisée convaincante digne des personnages mythologiques héroïques. Nous sommes impatients d’inviter le public de Disney + dans des histoires fidèles à la franchise à succès et pleines d’anticipation, d’humour, de surprise et de mystère ».

Source : CBR