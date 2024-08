La saison 2 des Anneaux de Pouvoir promet un spectacle digne des films de Peter Jackson

Crédit : Amazon Prime Video

La diffusion de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir approche. Le prochain chapitre de ce préquel du Seigneur des Anneaux promet justement un spectacle digne des films de Peter Jackson. Plusieurs signes ne trompent pas. Exit les fonds verts atroces du Hobbit qui avaient tant déçu les fans de la trilogie, les Anneaux de Pouvoir vont sortir le grand jeu.

1 500 figurants travaillent sur la saison 2 des Anneaux de Pouvoir

Les journalistes de Nerdist se sont rendus sur le plateau de tournage de la deuxième saison. Ils indiquent que les producteurs ont prévu une foule de figurants. Pas moins de 1500 personnes grimées en orcs joueraient sur toute la saison. C’est prometteur, surtout pour montrer avec réalisme une bataille mythique qui s’étalera sur plusieurs épisodes de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

De plus, la saison 2 verra Celebrimbor manipulé par Annatar pour forger les célèbres anneaux. Charles Edwards, qui joue Celebrimbor dans la série, a pris son rôle très au sérieux. À tel point qu’il a fini par devenir lui-même joailler : l’acteur a appris comment forger de véritables anneaux pour l’occasion.

Dans les pages de Deadline, il raconte :

J’ai appris, j’ai suivi un tutoriel et j’ai fabriqué mon propre anneau, que j’ai toujours chez moi. Ce n’est pas le plus beau… Je pense que c’est un métal assez bas de gamme, mais je débutais. La recherche, vous savez ! Il faut faire ce travail.

À lire > Les Anneaux de Pouvoir : la saison 2 introduira Narvi, un forgeron important pour les Nains

Nerdist indique également que cette saison en montrera toujours plus. “Plus de lieux, plus d’orcs, plus d’action. Plus de tout“, écrivent-ils. Le coordinateur des cascades leur a ainsi confié que Galadriel et Elrond auront de belles scènes à cheval. Le spécialistes des acrobatie et son équipe auraient travaillé pendant huit mois sur cette saison 2, avec des répétitions quatre mois avant le début du tournage.

Il n’y a plus longtemps à attendre pour voir la nouvelle saison des Anneaux de Pouvoir : les trois premiers épisodes seront diffusé la semaine prochaine, jeudi 29 août. Il faudra ensuite attendre les épisodes suivants, au rythme d’un par semaine.

On sait déjà pas mal de choses sur la série : nous avons résumé tout ça dans notre dossier en lien au début de cet article. Aux dernières nouvelles, on apprenait que cette saison allait enfin révéler l’identité de l’Étranger.