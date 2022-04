La sortie de Spider-Man : Across the Spider-Verse est repoussée par Sony Pictures

Sony Pictures a annoncé mercredi qu’il repousse la sortie en salles de Spider-Man : Across the Spider-Verse du 7 octobre 2022 au 2 juin 2023.

La suite de Spider-Man: New Generation devait initialement sortir en octobre 2022, dans à peine six mois. Mais Sony a exécuté l’un de ses grands changements de planning. Nous pensions pourtant en avoir fini avec cela depuis la réouverture des cinémas. Mais Spider-Verse n’arrivera finalement pas avant le 2 juin 2023. Soit plus d’un an d’attente ! Horrible…

La sortie de Spider-Man : Across the Spider-Verse est repoussée – Crédits : Sony Pictures

C’est Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson qui co-réaliseront cet opus à partir d’un scénario de Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham.

Une vraie déception

Près de quatre ans après le premier film et à peine six mois avant la sortie prévue, Sony nous annonce la réorganisation de son calendrier de sortie. Les fans sont très déçus.

En décembre 2021, Sony avait dévoilé la première scène de ce film d’animation, mettant l’eau à la bouche de tous ceux qui avaient aimé le premier volet. Et ils sont nombreux. Il a rapporté plus de 375 millions de dollars.

Le film mettra à nouveau en vedette Miles Morales (toujours doublé par Shameik Moore), un Spider-Man adolescent qui est transporté dans un autre univers, où il entre en contact avec Miguel O’Hara, alias Spider-Man 2099 (Oscar Isaac). Ils uniront leurs forces avec une nouvelle équipe de Spider-People pour affronter un méchant plus puissant que jamais.

Deux volets en préparation

Précédemment intitulé Spider-Man: Into the Spider-Verse (Part One), le film a abandonné le « Part One » bien qu’il soit toujours suivi de Spider-Man: Into the Spider-Verse (Part II) supposé sortir le 29 mars 2024. Les films seront projetés en grands formats premium et IMAX.

Le recul de sa sortie va le placer étonnamment proche d’une autre création de Sony. Le film Madame Web avec Dakota Johnson, qui est prévu pour le 7 juillet 2023. Ce film est le dernier opus de ce que Sony appelle maintenant, le « Sony Pictures Universe of Marvel Characters ». Il inclut également les films Venom, et le récent Jared Leto, Vampire Man.

Beaucoup de toiles sont donc en préparation, mais l’année qui vient s’annonce particulièrement vide pour les fans des hommes (et femmes) araignées.

