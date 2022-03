The Amazing Spider-Man 3 réclamé par les fans : la réponse frustrante de Sony

À la suite du succès de No Way Home, qui a réuni les trois Spider-Man, nombre de fans ont exhorté Sony à produire le troisième volet abandonné de The Amazing Spider-Man. Le compte Twitter de l’entreprise a répondu à leurs doléances.

Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man – Crédit : Sony Pictures

Le succès retentissant de Spider-Man: No Way Home est lié en grande partie à la réunion des trois Spider-Man. Les fans ont tout particulièrement apprécié de voir à l’écran le retour Andrew Garfield, lui qui n’avait pas pu achever la trilogie The Amazing Spider-Man. Sony avait effectivement enterré le troisième opus face aux critiques et aux résultats commerciaux décevants du second volet. Un affront d’Andrew Garfield aurait également causé l’annulation de The Amazing Spider-Man 3.

Néanmoins, son retour aux affaires a donné envie à une myriade de personnes de voir la conclusion de la saga. Et ce même si Andrew Garfield a confié qu’il n’avait pas l’intention d’incarner de nouveau Spider-Man. Une campagne en ce sens a ainsi été lancée sur Twitter, sous le mot-dièse #MakeTASM3.

The Amazing Spider-Man 3 ? Le compte Twitter de Sony botte en touche

Assez pour attirer l’attention du compte officiel de Sony qui s’est permis de s’inviter dans le débat. « Oui, nous avons vu le hashtag. Non, nous ne choisissons pas les films qui seront réalisés. Nous ne sommes que l’équipe des réseaux sociaux », soulignent les CM. Et d’en profiter ensuite pour faire la promotion de la sortie numérique et Blu-ray de Spider-Man No Way Home.

Cette réaction montre bien que Sony est conscient que nombre de fans espèrent désormais frénétiquement l’arrivée d’un troisième volet de The Amazing Spider-Man. On notera d’ailleurs que le compte Twitter n’a pas infirmé la possibilité de mettre sur pied un tel projet, se contentant d’esquiver le sujet avec une pirouette. Dès lors, peut-on y voir une sorte de teasing déguisé ? Rien de moins sûr…

En revanche, il est possible que les trois Spider-Man soient de nouveau réunis dans un prochain film, si l’on se fie à une scène coupée de No Way Home. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas fini de voir les déambulations de l’homme-araignée à l’écran.