Spider-Man : Into the Spider-Verse 2 : Sony dévoile le titre et la première scène du film

Spider-Man : Into the Spider-Verse 2 est sans doute une des suites les plus attendues de cette année 2022. Annoncé en 2019, le film a pris beaucoup de retard en raison de la pandémie. Ce long-métrage d’animation bourré d’effets spéciaux complexes nécessite beaucoup de travail et son montage est donc encore loin d’être terminé. Mais pour faire patienter les fans, Sony leur offre en exclusivité la toute première scène du film.

Miles Morales dans Spider-Man : Across the Spider-Verse – Crédit : Sony Pictures Entertainment

On y retrouve bien sûr Miles Morales avec Gwen Stacy, mais aussi un nouveau personnage : Spider-Man 2099. Celui-ci sera joué par l’acteur Oscar Isaac, tel que dans la scène post-générique de Spider-Man : New Generation. Dans cette scène d’introduction, Miles Morales est montré en plein combat contre Spider-Man 2099 au travers de mondes différents. Le film nous fera en effet voyager dans de multiples univers, dans lesquels Miles rencontrera de nombreux nouveaux personnages, promettent les scénaristes.

Spider-Man Into the Spider-Verse 2 : une suite en deux parties !

Mais la grosse surprise de ce premier teaser débarque à la fin. On découvre en effet le titre du film, « Spider-Man : Across the Spider-Verse », ainsi que les mots « Part One ». C’est donc officiel, la suite de Spider-Man : New Generation se déclinera en deux parties. Une belle surprise pour les fans de l’homme-araignée qui avaient très bien accueilli le premier opus.

Sony a également dévoilé un bref synopsis officiel : « Miles Morales revient dans le prochain chapitre de la saga Spider-Verse, lauréate d’un Oscar®, une aventure épique qui transportera le gentil Spider-Man à plein temps du quartier de Brooklyn, à travers le multivers pour unir ses forces à celles de Gwen Stacy et d’une nouvelle équipe de Spider- people qui doivent affronter un méchant plus puissant que tout ce qu’ils ont jamais rencontré. »

Tandis que la production de la première partie bat son plein, les scénaristes travaillent en même temps sur l’écriture de Spider-Man : Across the Spider-Verse Part 2. La première partie est prévue pour octobre 2022, et sa suite pour 2023.

Source : Screenrant