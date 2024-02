La souris sans fil Logitech pour PC/Mac : une souris compacte et silencieuse à seulement 16,99 € sur Amazon

Chez Amazon, la souris compacte et ultra-moderne de chez Logitech bénéficie d’une promotion et passe ainsi à 16,99 € au lieu de 20 €.

Si la souris Logitech MAX Anywhere 2S en promo est encore à un tarif trop élevé pour vous, voici une offre à ne pas rater chez Amazon. On reste dans la même marque mais c’est la souris Logitech Peble Mouse 2 M350s qui se retrouve à 16,99 € au lieu de 19,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Cette souris Logitech ultra-moderne est à petit prix chez Amazon

Cette souris étonnante par son design propose de nombreux avantages qui vont sans doute vous intéresser. En effet, légère, compacte et à petit prix, il serait regrettable de passer à côté de cette offre chez Amazon. Toutefois, attention, pour l’obtenir à ce tarif, il faut savoir que l’offre concernant le coupon est à durée limitée soit jusqu’au 30 mars 2024.

Pour vous aider à vous décider, voici quelques informations à prendre en compte avant de passer à l’étape du paiement. Cette souris Logitech ultra-moderne est composée de trois boutons, un capteur optique de 1000 dpi. Elle se distingue par son design minimaliste, sa forme ronde et ambidextre, fabriquée avec plus de 50% de plastique recyclé. Elle permet de connecter jusqu’à trois appareils et offre des clics silencieux grâce à la technologie Silent Touch.

Concernant son utilisation, sachez qu’elle fonctionne avec une pile de type AA et qu’elle peut être reliée à distance via le Bluetooth. Ses dimensions minimalistes vous permettront de l’emporter partout avec vous, elle mesure 58,7 x 106,7 x 26,62 mm, sa taille représente un véritable atout.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Elle est ainsi affichée à 19,99 € chez Amazon mas pour faire chuter son prix davantage, il faudra utiliser le coupon de 15 % en cochant la case avant de passer à l’étape du paiement.

Toutefois, si ce modèle ne semble pas répondre à tous vos critères, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleures souris, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.