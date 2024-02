Meilleure souris sans fil 2024 : quel modèle Bluetooth acheter ?

Si vous souhaitez vous libérer des câbles, rien de mieux qu’une souris sans fil. En effet, ces produits Bluetooth offrent une excellente ergonomie et au besoin, ils sont plus faciles à transporter. Découvrez notre sélection des meilleures souris sans fil pour ordinateur, PC portable et tablette.

Notre top 3 des souris sans fil

Logitech Lift, la souris sans fil ergonomique au bon rapport qualité/prix 59.99€ Voir 59.98€ Voir 59.99€ Voir 59.99€ Voir 59.99€ Voir 59.99€ Voir 59.99€ Voir 70.39€ Voir 71.30€ Voir 79.99€ Voir 81.79€ Voir Plus d'offres Logitech MX Master 3S, la meilleure souris pour de la bureautique 102.87€ Voir 89.99€ Voir 100.95€ Voir 101.51€ Voir 106.33€ Voir 107.44€ Voir 109€ Voir 119.99€ Voir 123.90€ Voir 129.99€ Voir Plus d'offres Razer Pro Click, la meilleure alternative à Logitech 107.98€ Voir 106.01€ Voir 107.99€ Voir 109.99€ Voir 116.99€ Voir 119.90€ Voir 119.99€ Voir Plus d'offres

Les souris sans fil offrent une grande facilité d’utilisation comparée aux modèles équipés d’un câble. De même, ces dernières sont utilisables avec un large type d’objets de l’ordinateur à la tablette tactile. Dans tous les cas, la souris est l’accessoire informatique essentiel à tout ordinateur de bureau (Windows et MacOS). D’un autre côté, même si les trackpads des PC portables sont toujours plus précis, ils ne fournissent pas un grand confort d’utilisation pour un usage bureautique.

C’est pourquoi une souris Bluetooth est un objet intéressant. Si on a l’habitude de fréquemment se déplacer ou d’utiliser celle-ci depuis son canapé, c’est la seule solution disponible. Ensuite, on trouve aujourd’hui des produits particulièrement ergonomiques disposant d’un très bon rapport qualité/prix. Voici notre guide d’achat des meilleures souris sans fil pour de la bureautique.

À lire aussi : notre sélection des meilleures souris gaming

Logitech Signature M650, le meilleur premier prix

Logitech Signature M650 Le meilleur premier prix € Logitech Signature M650 L Souris sa… 39.99€

Pour bien commencer ce comparatif, nous avons sélectionné une souris sans fil à la fois abordable et silencieuse, la Logitech Signature M650. En plus d’offrir un excellent rapport qualité/prix, elle a la particularité d’être disponible dans une taille L (plus large) et dans une version pour gaucher. En résumé, tout le monde peut trouver souris à sa main.

Plus dans le détail, sa construction est de plastique et l’on retrouve deux boutons sur le côté. Même si elle n’entre pas dans la catégorie « ergonomique » du fabricant, son usage reste très confortable. Ensuite, elle fonctionne directement en Bluetooth ou alors vous pouvez utiliser le petit récepteur USB. D’autre part, il s’agit d’une souris fonctionnant avec une unique pile AA. Cependant, vous ne devriez pas avoir de souci de ce côté.

En effet, Logitech annonce jusqu’à 2 ans d’autonomie. Enfin, les clics sont silencieux et la technologie SmartWheel, offre une grande précision lorsque l’on défile des documents. En bref, difficile de trouver une souris sans fil aussi intéressante pour moins de 50 euros. D’ailleurs sur le site du fabricant, les différentes versions de la Logitech Signature M650 sont toutes au même tarif.

Logitech MX Master 3S, la meilleure souris pour de la bureautique

Logitech MX Master 3S La meilleure souris pour de la bureautique € Logitech MX Master 3S – Souris Perf… 102.87€

Sur le marché des souris sans fils destinées à la bureautique, la Logitech MX Master 3S est sans conteste le meilleur produit actuellement disponible. Tout d’abord, il s’agit d’un modèle ergonomique qui épouse parfaitement bien notre main.

Seul bémol de ce côté, elle est uniquement destinée aux droitiers. En effet, elle n’existe pas dans une version adaptée aux gauchers comme la Signature M650. Pour le reste, tous les boutons sont silencieux, ce qui est une véritable amélioration par rapport à la génération précédente. De plus, on trouve une seconde molette sur le côté gauche de la souris. Sinon, excepté les deux boutons principaux, il est possible d’entièrement personnaliser les 5 autres grâce à une application dédiée.

De même avec cette dernière il est possible de régler la sensibilité de l’accessoire. D’ailleurs, sa sensibilité maximale est de 8000 DPI. D’autre part, elle est compatible Windows, MacOS, Chrome OS et Linux. Dernier point, ce modèle fonctionne avec une batterie offrant 70 jours d’utilisation selon le fabricant. Enfin, elle est capable de récupérer 3 heures d’autonomie en une minute de charge.

À lire aussi : notre complet de la Logitech MX Master 3S

Razer Pro Click, la meilleure alternative à Logitech

Razer Pro Click La meilleure alternative à Logitech € Razer Pro Click – Souris Profession… 107.98€

Dans la catégorie, des souris sans fil haut de gamme destinées à la bureautique, on trouve également la Razer Pro Click. Dans cette catégorie elle est une vraie concurrente aux produits Logitech. En effet, elle dispose de certains avantages sur ces derniers, mais également de quelques faiblesses.

Dans tous les cas, au premier abord, son design surprend un peu. En effet, elle abandonne les couleurs vertes de la marque pour un esthétisme tout en sobriété. Ensuite côté technique, elle est capable d’atteindre 16.000 DPI. C’est un chiffre impressionnant pour une souris dédiée à la bureautique. Cependant, nous restons un peu septique sur l’utilité d’une telle sensibilité avec ce genre d’accessoire. Pour le reste, elle offre un grand confort d’utilisation sur la durée. De plus, on retrouve un ensemble de 8 boutons entièrement programmables.

Sinon, il est possible de connecter la souris via Bluetooth ou en sans-fil (2,4 Ghz). D’ailleurs, dans le premier cas, le fabricant assurant 400 heures d’autonomie et dans le second 200 heures. Pour finir, Razer précise qu’il est possible d’utiliser l’accessoire avec 4 appareils. Un petit plus si vous avez l’habitude de naviguer entre plusieurs ordinateurs. Dernier point, la marque annonce une longévité de 50 millions de clics.

Logitech Lift, la souris sans fil ergonomique au bon rapport qualité/prix

Logitech Lift La souris sans fil ergonomique au bon rapport qualité/prix € Logitech Lift Souris Ergonomique Ve… 59.99€

Si vous recherchez une souris sans fil ergonomique à un tarif abordable, alors la Logitech Lift est un choix tout indiqué. En effet, elle est compacte, confortable et dispose d’un tarif très attractif. De plus, elle existe dans deux versions différentes : une pour droitier et une autre pour gaucher. Mais précisons tout de même que ce n’est pas un modèle adapté aux grandes mains.

Dans tous les cas, ce type de produit offre un bon confort d’utilisation, car votre poignet va garder une position naturelle. C’est un design parfait pour des utilisations fréquentes et de longues durées. Plus dans le détail, on trouve un ensemble de 6 boutons. Sinon, il est possible de connecter la souris à 3 appareils et de passer de l’un à l’autre en un simple clic. D’ailleurs, 4 commandes sont programmables via l’application.

Ensuite, comme souvent avec Logitech, on ne trouve pas de batterie, mais une pile AA. Cette dernière garantie environ 2 ans d’autonomie d’après la marque. De même, vous pouvez la connecter en Bluetooth ou à l’aide du récepteur USB. En résumé, difficile de trouver une souris ergonomique à un meilleur rapport qualité/prix que cette Logitech Lift

Microsoft Modern Mobile Mouse, la plus compacte

Microsoft Modern Mobile Mouse La plus compacte € Microsoft Modern Mobile Mouse – Sou… 39.90€

Dans la catégorie des souris sans fil vraiment compactes, la Microsoft Modern Mobile est le meilleur choix possible. Elle n’est pas aussi ergonomique et n’embarque pas autant de fonctionnalités que ses concurrentes, mais il s’agit ici d’un des modèles les plus légers et fins que l’on puisse trouver. En effet, elle pèse à peine 78 grammes pour une épaisseur d’un peu plus de 2 cm.

Pour un usage occasionnel, c’est une solution intéressante. Cependant, précisons que cette forme très plate ne conviendra pas à toutes les mains. De même, elle n’est pas très adaptée aux longues utilisations. Bien évidemment, avec ce gabarit, elle n’embarque pas un seul bouton sur les côtés. Sinon, ce modèle fonctionne grâce à deux piles AAA. Sur ce point, Microsoft annonce une autonomie d’environ 12 mois.

Pour finir, cette souris sans fil est compatible avec Windows, MacOS et Android (version 6.0 minimum). Dernière précision, elle est disponible dans de très nombreux coloris et son prix dépasse rarement 60 euros chez les différents revendeurs spécialisés.

Logitech ERGO M575, la souris avec trackball

Logitech ERGO M575 La souris avec trackball € Logitech ERGO M575 Trackball – Sour… 50.75€

On pourrait croire qu’en 2024, les souris équipées d’un trackball ont disparu et pourtant Logitech dispose encore d’un modèle dans son catalogue, l’ERGO M575. Bien évidemment, il s’agit d’un produit sans fil disponible à un tarif très avantageux. Il s’agit d’un produit imposant et l’ergonomie est excellente. Cette souris épouse parfaitement bien notre main.

D’autre part, le trackball (avec capteur optique) offre une superbe précision. Si cette partie est importante pour vous, alors c’est la souris qu’il vous faut. En effet, on trouve même un bouton qui permet de directement changer le niveau de DPI. D’ailleurs, on trouve une autre commande pour passer d’un appareil à un autre (deux au maximum). Pour revenir au trackball, il est possible d’enlever la boule afin de la nettoyer. En effet, cette dernière a tendance à retenir les saletés au fil du temps. D’un autre côté, comme souvent avec Logitech, vous avez le choix entre la connexion par Bluetooth ou via le récepteur USB.

Dans tous les cas, elle fonctionne à l’aide d’une unique pile AA. Cette dernière assure entre 20 et 24 mois d’autonomie selon la technologie utilisée. Pour finir, notons que ce type de souris sans fil n’est pas adapté à tout le monde. De plus, il faut compter un certain temps pour vraiment s’y habituer.

Magic Mouse (2021), la parfaite souris fil pour les utilisateurs Apple

Magic Mouse (2021) La parfaite souris fil pour les utilisateurs Apple € Apple Magic Mouse : Bluetooth, Rech… 84.90€

Pour les utilisateurs Apple qui lisent ce comparatif, nous proposons également la Magic Mouse de la firme de Cupertino. En effet, cette souris sans fil se destine uniquement aux appareils utilisant l’écosystème de la marque. Cependant, si vous possédez un MacBook, un iMac ou un iPad, c’est un produit de choix. En effet, elle a l’avantage de se connecter automatiquement aux produits du fabricant.

D’autre part, elle embarque la technologie Multi Touch qui la transforme presque en Trackpad. En effet, on ne trouve pas de boutons à proprement parler sur cet accessoire. Au premier abord, cela peut sembler déroutant, mais si vous avez l’habitude des ordinateurs portables Apple, nous ne devriez pas être dépaysés. Cependant, cette souris a toujours le même défaut que ces prédécesseurs : il est impossible de l’utiliser quand elle charge. En effet, il faut retourner la Magic Mouse pour la recharger. D’ailleurs, de base, elle offre environ un mois d’autonomie. C’est correct, mais pour le coup nous sommes très loin de ce que proposent les concurrents comme Logitech.

Dernière précision, nous vous proposons la version de 2021 et non celle de 2022. En effet, la seule différence entre les deux est le coloris noir de cette dernière et surtout un prix supérieur de 25 euros. En bref, ça fait cher le changement de couleur.

🤔 Quelle est la meilleure marque de souris sans fil ?

Sans surprise Logitech se positionne comme une des meilleures marques de souris sans fil. D’ailleurs, cela est vrai pour de nombreux autres accessoires dédiés à l’informatique. La marque a une solide réputation dans le domaine du sans-fil qu’elle maintient depuis de longues années. Sinon, il est également possible de se tourner vers des fabricants comme Microsoft ou Razer. Cependant, le premier n’a pas le niveau d’expertise de Logitech et le second est tout de même plus réputé pour ses produits dédiés au gaming. Enfin, pour les possesseurs d’appareils Apple, les Magic Mouse sont toujours une solution intéressante.

Actuellement, il y a deux façons différentes de connecter sa souris sans fil. La première consiste à simplement utiliser le Bluetooth pour la lier avec un PC portable ou une tablette. C’est la solution la plus basique et la plus répandue. Ensuite, certaines souris sans fil disposent également d’un récepteur USB. Dans ce cas, il faut brancher ce dernier à son ordinateur avant de pouvoir utiliser son accessoire. Cependant, dans cette situation, presque tous les modèles sont au format USB-A. Il est donc impossible de brancher sa souris à une tablette ou à certains produits comme les MacBook Air. La seule solution pour parer à ce problème est d’investir dans un hub USB-C, ou alors de simplement utiliser la fonctionnalité Bluetooth.

Certaines souris sans fil sont capables de se connecter à plusieurs appareils en même temps. Généralement, après avoir lié votre accessoire avec plusieurs ordinateurs ou tablettes, il suffit d’un clic pour passer de l’un à l’autre. Ce type de commande est, aujourd’hui, présent sur de nombreux produits. Dans tous les cas, étudiez bien le descriptif des souris avant votre achat si cette fonctionnalité est essentielle pour vous.

🔋 Quelle autonomie pour une souris sans fil ?

L’autonomie d’une souris sans fil va varier d’un modèle à l’autre. Dans tous les cas, vous êtes en droit d’attendre plusieurs mois d’utilisations. De plus, cela est vrai pour les produits d’entrée de gamme comme pour ceux haut de gamme. D’autre part, l’autonomie va différer selon la technologie utilisée. En effet, certaines souris embarquent des batteries tandis que d’autres utilisent des piles. Les secondes peuvent atteindre deux années d’utilisation d’après les fabricants. Les premières atteignent aisément plusieurs semaines voire plusieurs mois. Cependant, tout va dépendre de votre usage. Pour rappel, il s’agit d’un chiffre indicatif, à la pratique, l’autonomie peut toujours varier selon la durée d’utilisation.

🖥 Nos autres guides autour des accessoires pour PC