La trottinette électrique iScooter i9 est à petit prix chez Aliexpress

Si vous êtes à la recherche d’une trottinette électrique pour éviter de prendre votre véhicule, voici un bon plan à ne pas rater chez Aliexpress. La trottinette électrique iScooter i9 passe donc à 223 € au lieu de 280 €.

La trottinette électrique iScooter i9 est à 223 € chez Aliexpress

Chez Aliexpress, vous allez pouvoir choisir la trottinette électrique de votre choix. Vous aurez donc la possibilité de commande la iScooter i9, la i9 Pro, E9D ou la i9 Max. Selon le modèle quelques différences sont à prévoir dont voici plus de détails ci-dessous.

La trottinette iScooter i9, E9D et i9 Pro proposent des pneus de 8,5 pouces alors que le modèle iScooter possède des pneus 10 pouces. Tous les modèles sont équipés d’un écran LED qui vous permettra de connaître votre vitesse, votre batterie, votre vitesse engagée ainsi que bien d’autres informations. Certifiées IP54, elles sont toutes résistantes à la pluie et ont également un panneau antidérapant ainsi qu’une sonnette. Résistantes et solides, sachez qu’elles sont faites en aluminium, un matériau utilisé dans l’aéronautique.

