La voiture de l’année, la Lucid Air, est à l’essai dans cette vidéo

Pour cette vidéo, le professionnel a « eu l’opportunité de conduire l’une des toutes premières éditions Lucid Air Dream 2022 ». Il y fait « une boucle de conduite urbaine, un long trajet et essaye également le système Dream Drive. »

La Lucid Air – Crédits : Lucid

Mis à part un coté légèrement plus bruyant qu’attendu pour un véhicule électrique sur autoroute et en accélération basse vitesse, l‘expérience de conduite du critique semble très positive. Il trouve les sièges confortables et la direction fluide et solide. Le freinage est apparemment doux et progressif.

Une expérience frôlant la perfection

L’intérieur de la première voiture au monde à intégrer un son Dolby Atmos est aussi une belle surprise. Avec tous ses écrans, l’habitacle offre une carte de navigation très bien positionnée, une très belle vue aérienne lors des manœuvres dans un parking et une caméra de recul adapté au clignotant utilisé.

À noter, vers 6’50″, on peut voir le conducteur éviter une caisse tombée d’une voiture sur l’autoroute. Cet événement inattendu aurait pu facilement devenir le premier crash de Lucid Air.

La Lucid Air : le tout premier modèle du constructeur

Lucid est une toute nouvelle entreprise sans expérience dans la fabrication de voitures, et le fait que le modèle Air soit si convaincant revêt la marque d’un caractère exceptionnel. À la tête de ce projet ambitieux, on trouve Peter Rawlinson. C’était l’ingénieur de conception pour la Tesla Model S. Et sa nouvelle berline Lucid Air est un défi direct à la domination de Tesla.

Si l’Air suit les traces de la Tesla Model S, elle la surpasse dans presque tous les domaines. À l’exception des performances. Lucid travaille néanmoins sur une version avec 1 400 chevaux qui seront probablement suffisant pour se mesurer à la Tesla Plaid.

« Le premier produit définit la marque », a déclaré récemment Peter Rawlinson. « Nous devions procéder à un tour de force technologique, et je pense que c’est ce que nous avons réussi avec Lucid Air. »

Lucid Air est élue voiture de l’année par Motor Trend

Le prestigieux magazine automobile MotorTrend a désigné la Lucid Air comme la voiture de l’année 2022. Et afin de concourir pour le prix de la voiture de l’année par MotorTrend, les voitures en lice doivent répondre à des critères bien définis :

des finitions extérieures impeccables

un format innovant

un habitacle irréprochable ;

de bons matériaux de construction

une ingénierie au top

De toute évidence, Lucid parvient avec son tout premier modèle à répondre à toutes ces exigences…du jamais vu. Donc si vous souhaitez acheter une nouvelle voiture de luxe en cette fin 2021, la Lucid Air est en vente au prix de 82 100€.

Source : insideeevs