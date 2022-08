La Warner veut planifier les 10 prochaines années de l’univers DC comme Marvel

Tout comme Marvel avec Kevin Feige qui prévoit les 10 prochaines années du MCU, la Warner veut en faire de même pour l’univers DC, aussi appelé DCU. L’objectif principal est d’améliorer grandement l’univers DC, que ce soit au niveau des films ou des séries. Le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a lui-même reconnu s’inspirer de Kevin Feige pour cette planification.

L’univers DC a effectivement besoin de quelques améliorations, surtout après le film Batgirl qui a été annulé alors qu’il était presque terminé. Désormais, les fans craignent aussi que le film Supergirl soit annulé. Pour le moment, il est toujours en développement chez la Warner.

Warner Bros. veut améliorer DC en sortant les films uniquement lorsqu’ils sont prêts

Selon un nouveau rapport de Collider, David Zaslav a donné des nouvelles de l’avenir du DCU lors d’une conférence annonçant les résultats financiers de la Warner avec les investisseurs. Il a expliqué que : « nous avons fait une réinitialisation. Nous avons structuré l’entreprise. Il y aura une équipe avec un plan sur 10 ans se concentrant uniquement sur DC. C’est très similaire à la structure qu’Alan Horne et Bob Iger ont mise en place très efficacement avec Kevin Feige à Disney ».

En plus de planifier le futur de l’univers DC, Warner Bros. veut s’assurer qu’il soit amélioré. « Nous pensons que nous pourrions construire une entreprise de croissance à long terme et beaucoup plus durable à partir de DC et, dans ce cadre, nous allons nous concentrer sur la qualité. Nous n’allons pas sortir de film avant qu’il ne soit prêt… L’objectif va être, comment allons-nous rendre chacun de ces films, en général, aussi bon que possible ? DC est quelque chose que nous pouvons améliorer, et nous nous concentrons dessus maintenant », a révélé le PDG de Warner Bros. Discovery.

En tout cas, David Zaslav n’a pas donné d’informations plus précises sur la manière dont il compte planifier le DCU. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la Warner a voulu le faire, mais cela ne s’était pas déroulé comme prévu.

Pour le moment, l’univers DCU compte 5 films qui sortiront prochainement au cinéma. Cette année, on attend Shazam ! La Rage des Dieux prévu pour le 15 décembre et Black Adam pour le 19 octobre. L’année prochaine, il y aura notamment Aquaman et le Royaume perdu qui a été repoussé au 15 mars 2023, The Flash (21 juin 2023) et Blue Bettle qui arrivera le 16 août 2023.

