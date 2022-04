Marvel : Kevin Feige va bientôt planifier les 10 prochaines années du MCU

Les annonces pleuvent à l’occasion du CinemaCon 2022, le rassemblement annuel des exploitants de salles de cinéma. Warner Bros. a notamment confirmé The Batman 2 avec le retour de Robert Pattinson. Disney était sur la scène hier pour discuter des grosses sorties à venir dont Avatar 2 qui s’appellera Avatar : The Way of Water (La Voie de l’Eau). Il est aussi revenu sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness dans lequel les Illuminati, Iron Man et Professeur Xavier seront au rendez-vous.

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Crédit : Marvel Studios

Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a profité de la prise de parole de Disney pour teaser le futur du Marvel Cinematic Universe (MCU). Il a notamment révélé qu’il va se rendre à une retraite des studios Marvel directement après le CinemaCon pour préparer la prochaine décennie des films et séries télévisées du MCU.

Le MCU a démarré il y a plus de 15 ans, mais il va durer encore 10 ans au moins

Le Marvel Cinematic Universe n’a jamais été aussi ambitieux qu’il l’est aujourd’hui. Il a démarré il y a plus de 15 ans et regroupe de multiples films et séries télévisées, mais il n’est pas près de se terminer. Kevin Feige va préparer les 10 prochaines années du MCU au cours de cette retraite organisée par Marvel Studios.

Cette retraite sera la première des studios Marvel en trois ans. Kevin Feige n’a pas précisé combien de temps elle durera, mais elle va en tout cas permettre de planifier le futur des super-héros du MCU. Il y a quelques semaines, Joe Russo qui est le réalisateur d’Avengers : Endgame a déclaré que les films et séries du MCU ne sont pas planifiés. C’est peut-être la raison pour laquelle les studios Marvel ont prévu une retraite qui permettra de prévoir le futur du MCU.

En plus des gros blockbusters à venir comme Black Panther : Wakanda Forever, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, The Marvels et Blade, Marvel mise également sur la plateforme de streaming Disney+. La saison 2 de Loki, la saison 2 de What If… ? Armor Wars, Ironheart, Echo, She-Hulk et Miss Marvel sont tout autant de séries du MCU à venir sur Disney+.

Source : Collider