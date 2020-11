La Xbox Series S prend en charge l’émulation, les performances sont excellentes

Le YouTuber Modern Vintage Gamer a récemment publié une vidéo couvrant les possibilités d’émulation de la nouvelle machine Microsoft pour les joueurs qui ont accès au Dev Mode de la console.

Xbox Series S – Crédit : Microsoft

La Xbox Series S est pour l’instant la console next-gen au prix le plus bas. Celle-ci prend l’avantage sur la PS5 Digital Edition avec son prix agressif de seulement 299 euros. De plus, celle-ci possède d’autres avantages comme le fait que les jeux prendront moins d’espace disque que sur la Xbox Series X, ou encore la manette sans fil « Robot White » pour ceux qui la préfèrent en blanc. Cependant, la console la plus accessible de Microsoft, grâce à son prix accessible, devient une candidate parfaite pour devenir une station de jeu rétro.

RetroArch transforme la Xbox Series S en console rétro

Il s’avère que vous pouvez facilement transformer vos Xbox Series S et Xbox Series X en une station de jeu rétro en installant RetroArch via le mode développeur. Pour ceux qui ne connaissent pas RetroArch, il s’agit d’une interface utilisant la plateforme libretro qui peut utiliser différents « cœurs » pour émuler un certain nombre d’anciennes consoles, telles que la Nintendo Wii, la GameCube, la Dreamcast, la PlayStation Portable, et bien d’autres encore.

Bien qu’il y ait quelques problèmes de compatibilité avec certains jeux, MVG note que les performances sur la plupart des titres compatibles sont incroyables, faisant de la Xbox Series S une des meilleures consoles pour l’émulation actuellement sur le marché, en plus d’être capable de jouer à des jeux actuels. Comme vous pourrez le voir dans la vidéo, les jeux testés sont Metroid Prime sur GameCube, The Legend of Zelda : The Wind Waker ou encore le jeu de plateformes pour Wii : Super Mario Galaxy.

Après avoir mis la Xbox Series S en mode développeur, les joueurs peuvent installer la version UWP (Unified Windows Platform) de RetroArch via le navigateur web de la console. Une fois RetroArch installé, vous n’aurez aucun mal à configurer les commandes de votre manette et d’ajouter des ROM.

Source : notebookcheck