Xbox Series S : les jeux prendront moins d’espace disque que sur la Xbox Series X

La Xbox Series S est seulement équipée d’un SSD de 512 Go contrairement à la Xbox Series X qui a un SSD de 1 To. Heureusement, Microsoft a confirmé que les jeux prendront moins d’espace disque sur la console plus abordable.

Xbox Series S posée à l’horizontal – Crédit : Microsoft

Microsoft a dû faire des compromis au niveau des composants de la Xbox Series S pour pouvoir la proposer à 299 € alors que la Xbox Series X coûte 499 €. En plus d’être 100 % numérique en faisant l’impasse sur le lecteur Blu-Ray, la Xbox Series S limite par exemple la résolution en proposant du 1440p au lieu de la 4K des consoles next-gen. De plus, les performances du SSD sont identiques entre les deux consoles, mais celui de la Xbox Series S est deux fois plus petit car il ne fait que 512 Go contre 1 To pour celui de la Xbox Series X.

Les développeurs sont responsables de réduire la taille des fichiers d’installation

Avec les 512 Go du SSD, certains joueurs commencent à s’inquiéter de ne pas pouvoir installer beaucoup de jeux en même temps. Ils s’inquiètent en plus déjà du prix des jeux puisque nous avons récemment appris que certains seront vendus à plus de 70 €. Heureusement, Microsoft a confirmé qu’une solution est en place, mais que les développeurs doivent l’impliquer.

Le directeur de la gestion des programmes chez Xbox, Jason Ronald, a donné les détails de cette solution à IGN. Il a expliqué que « avec un objectif de performances de 1440p à 60 FPS, nous nous attendons à ce que les développeurs ne livrent pas leurs jeux avec les gros packs de texture sur la Xbox Series S, ce qui réduira la taille des jeux ». C’est donc la responsabilité des développeurs de ne pas intégrer les packs de texture dédiés à la Xbox Series X dans les fichiers d’installation des jeux sur Xbox Series S.

En appliquant cette solution, les jeux occuperaient 30 % d’espace disque en moins que la version du même jeu sur la Xbox Series X. D’ailleurs, si les rumeurs au sujet d’une Xbox Series V sont vraies, cette console serait certainement équipée d’un SSD de 1 To et serait compatible avec la 4K. Les développeurs n’auraient ainsi pas à modifier les fichiers d’installation des jeux entre cette console et la Xbox Series X.

Source : BGR