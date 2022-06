L’Amazon Prime Day 2022 aura lieu les 12 et 13 juillet : pluie de promotions en vue￼￼

Amazon Prime Day © Amazon

Amazon vient d’annoncer le retour des Prime Day. Pour son édition 2022, son opération promotionnelle se tiendra les 12 et 13 juillet 2022. C’est un peu plus tard que l’année dernière puisque le Prime Day 2021 avait eu lieu mi-juin.

Cet événement a lieu chaque année depuis sept ans. C’est l’occasion idéale de profiter des grosses promotions proposées par la plateforme d’e-commerce. Au départ, l’Amazon Prime Day était prévu pour durer une journée seulement. Néanmoins, il a tellement été victime de son succès qu’Amazon a décidé de l’étendre à deux jours.

Prime Day 2022 : du 12 au 13 juillet, deux jours de promotions

Pendant cet événement de deux jours, les membres d’Amazon Prime vont profiter de promotions importantes sur des produits incontournables de grandes marques telles que Philips, Samsung, Tefal, Bosch, iRobot, Puma, Levi’s, ainsi que sur des produits essentiels de tous les jours tels que Pampers, Oral-B, L’Or Espresso ou Finish.

Les offres commenceront en avant-première dès le 21 juin, sur des produits de grandes marques et de petites et moyennes entreprises disponibles sur La Boutique des Entreprises Françaises. À partir du 8 juillet, les membres Prime pourront réaliser des économies importantes sur les appareils Amazon.

L’événement promotionnel d’Amazon de 48 heures débute le 12 juillet à 00 h 01 et se poursuivra jusqu’au 13 juillet 2022 à minuit pile.

Qu’est-ce que le Prime Day 2022 ?

L’Amazon Prime Day est une période exceptionnelle de promotions. Sa particularité est d’être exclusivement réservée aux membres Amazon Prime. Outre la livraison gratuite en un jour ouvré et les promotions annuelles, le service premium d’Amazon offre d’autres avantages comme Amazon Prime Video, Amazon Photos, Twitch Prime, Prime Music et Prime Reading. Il est facturé 49 € par an (24 € par an pour les étudiants avec Prime Student) ou 5,99 € par mois.

Pendant deux jours, les clients pourront acheter des produits à bas prix de grandes marques internationales et nationales et de vendeurs tiers, dont de nombreuses petites et moyennes entreprises françaises. De nouvelles offres seront mises en ligne tout au long du Prime Day, dans toutes les catégories de produits : mode, informatique, en passant par les jouets, la cuisine et la maison.