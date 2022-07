Laposte.net : toujours bloqués, des utilisateurs s’arrachent les cheveux

Laposte.net

Ces derniers mois ont été rudes pour les usagers de Laposte.net. Pendant une longue période, ils n’ont pas pu consulter leur mails depuis un client via les protocoles POP et IMAP. Une mesure de sécurité face à « la détection de comportements anormaux dans les tentatives d’accès aux comptes de messagerie », selon les mots de La Poste.

Pour leur venir en aide, nous avions dévoilé une technique permettant de reprendre la main sur sa messagerie Laposte.net. Il suffisait de changer son mot de passe. De quoi enlever une épine du pied à bon nombre d’utilisateurs. Comme promis par La Poste, les services IMAP et POP ont finalement été rétablis progressivement dans la foulée. Mais un autre problème touche à présent certains usagers…

Accès à Laposte.net impossible : les utilisateurs craquent

Désormais, il est nécessaire de réinitialiser son mot de passe pour accéder à sa boîte mail, que ce soit sur le webmail, l’application mobile ou pour synchroniser ses mails avec une autre plateforme. Pour ce faire, il faut obtenir le fameux code de déblocage. Ce qui est tout bonnement impossible pour certains usagers comme « lefrancois » qui s’en émeut dans nos colonnes :

« Il faut passer par une adresse mail secondaire pour récupérer un code de déblocage. Une bonne idée, sauf que mon adresse secondaire est également à La Poste et on tourne en rond vu qu’ils l’ont également bloquée. Résultat, j’ai perdu des mails importants pour moi et impossible de les récupérer. Je ne veux plus entendre parler de cette boîte d’incapables ».

Contactée par Tom’s Guide, Maeva Louane se trouve dans la même situation épineuse. Elle résume le nœud du problème qui touche plusieurs utilisateurs : « Nos boîtes mail ont été créées il y a des années, les numéros de téléphone [renseignés à l’époque] ont forcément changé et nos deux boîtes mails sont mutuellement les boîtes de secours », explique-t-elle. Ainsi, impossible de procéder à la réinitialisation du mot de passe, le code de déblocage étant irrécupérable. C’est le serpent qui se mord la queue. « C’est atroce », déplore l’utilisatrice.

Laposte.net : le service client a été renforcé, assure le groupe

Nous avons signalé ces problèmes épineux au groupe La Poste. Voici sa réponse : « Les utilisateurs de laposte.net qui ont des difficultés d’accès à leur messagerie ou rencontrent des difficultés avec le renouvellement de leur mot de passe peuvent contacter le service client via le formulaire en ligne ». Dans le formulaire en question, les utilisateurs sont invités à expliquer leur problème et à joindre des captures d’écran du message d’erreur ou du dysfonctionnement ainsi qu’une copie de leur pièce d’identité recto verso.

Une fois chose faite, la situation doit se décanter, du moins en théorie. « Le service client de Laposte.net a été renforcé et apporte une réponse dans les 24 heures qui suivent la demande », nous assure La Poste. De son côté, Maeva confie : « Au moment d’envoyer la demande, ça ne s’envoie pas. La Poste m’a conseillé de recommencer la demande car il y a actuellement trop de demandes de ce type ».

Espérons que les utilisateurs retrouvent rapidement un accès à leur boîte mail. À bout de nerfs, certains songent même à porter l’affaire devant la justice si la situation n’évolue pas…