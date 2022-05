Laposte.net bridé : des utilisateurs en colère songent à quitter le navire

La galère continue pour les utilisateurs de Laposte.net – Crédit : Tom’s Guide

Nombre d’utilisateurs du service mail de La Poste sont habitués à accéder à leur boîte de réception via des plateformes tierces comme Gmail, Thunderbird ou encore l’application Mail d’Apple. Or, les protocoles POP et IMAP ont été fermés par Laposte.net il y a quelques jours. En cause, « des comportements anormaux dans les tentatives d’accès aux comptes de messagerie », confie le groupe La Poste qui évoque la fuite d’une « liste de mots de passe et de mails associé via un jeu de données trouvé sur internet« .

Face à la grogne, le compte Twitter officiel @lisalaposte s’évertue à s’excuser pour « ce désagrément temporaire ». Mais les utilisateurs commencent à s’impatienter. Comme Annick Penso qui déplore ce jeudi le manque de communication de La Poste sur la date du retour à la normale. « On fait quoi ? On repasse au pigeon voyageur ? Ou chez la concurrence ? » fustige-t-elle sur Twitter.

Laposte.net : les utilisateurs trouvent le temps long

Et La Poste de lui rappeler qu’il est toujours possible d’accéder à ses mails via l’application ou le webmail. « Ce message automatique devient lassant, rétorque-t-elle. Je le sais et je le fais, mais cela n’est pas la question (manque d’ergonomie). Quand retrouverons-nous un plein usage de votre service ? » Mais le CM botte en touche : « Pour le moment je ne peux pas m’avancer sur une date de rétablissement de ce service ». Une autre utilisatrice songe également à migrer chez la concurrence :

Bonjour Mmezebree,

Navrée de la situation. Vous pouvez toujours accéder à votre messagerie via votre navigateur habituel : https://t.co/SeEtaA1QBi ou par l’appli https://t.co/cIYJqU0yoW. Veuillez nous excuser pour ce désagrément temporaire.



Bonne journée

Lisa — La Poste (@lisalaposte) May 5, 2022

Laposte.net : des bugs lors de la réinitialisation du mot de passe

Confronté à des tentatives d’accès malveillantes, Laposte.net semble avoir lancé une campagne de réinitialisation des mots de passe, plusieurs utilisateurs étant invités à s’exécuter lors de leur connexion au webmail. De quoi accréditer la thèse d’une compromission des données. Toujours est-il que cette manipulation ne permet pas de réactiver l’IMAP et le POP. Pire, celle-ci ne fonctionne pas chez certains usagers. Jean-François G nous a ainsi interpellés pour relayer son problème : « Je m’accommodais depuis quelques jours du souci POP/IMAP mais La Poste m’impose désormais de changer mon mot de passe et aucune de leurs deux méthodes proposées ne fonctionne », fustige-t-il.

Lorsqu’il tente de procéder à la réinitialisation via la question de sécurité (« Ma ville de naissance »), la mention suivante s’affiche : « Désolé, les informations que vous avez rentrées sont incorrectes, veuillez les saisir à nouveau. » Quant à la seconde méthode qui consiste à envoyer un code sur son autre messagerie : « Je ne reçois rien de leur part sur gmail.com », confie cet utilisateur qui se dit « totalement bloqué ».

Nous avons contacté le groupe La Poste pour éclaircir ces points épineux et obtenir éventuellement la date d’un retour à la normale. Cet article sera mis à jour une fois que l’entreprise nous aura répondu.