Laposte.net : l’accès à vos mails limité, des attaques sévères constatées

Les utilisateurs du service de messagerie Laposte.net sont bridés. Ces derniers ne peuvent plus consulter leurs mails via les protocoles POP et IMAP. Une mesure de précaution prise par le groupe qui signalent des tentatives d’accès malveillantes.

Le message d’alerte sur le site de Laposte.net – Crédit : La Poste

Vous privilégiez les protocoles POP et IMAP pour utiliser le service de messagerie électronique Laposte.net ? Vous avez probablement constaté ces jours-ci que quelque chose ne tournait pas rond. Et pour cause, les utilisateurs ne peuvent plus ouvrir leurs mails via des logiciels d’accès (Outlook, Apple Mail, Thunderbird) ou des applications mobiles tierces. C’est la conséquence d’un blocage d’urgence orchestré par La Poste qui s’en explique sur son site.

« Par mesure de sécurité, les protocoles POP et IMAP sont momentanément fermés », indique l’entreprise qui assure que ses équipes sont à pied d’oeuvre pour résoudre le problème. Et de suggérer aux usagers d’accéder à leur messagerie sur la version navigateur ou via l’application mobile. Citant des sources en off, LeMagIT avance que des « attaques graves » sont à l’origine de cette mesure. Laquelle handicape par exemple fortement les médecins qui ne parviennent pas à réaliser leurs télétransmissions.

Laposte.net : un leak de mots de passe en cause

Quelle est la nature de ces attaques ? Et dans quelle mesure les données des utilisateurs sont-elles menacées ? Par voie de communiqué de presse, le groupe La Poste est revenu ce mercredi plus en détail sur cette affaire brûlante. Le blocage de l’accès aux messageries via les protocoles POP et IMAP a été décrété « suite à la détection de comportements anormaux dans les tentatives d’accès aux comptes de messagerie ».

Concrètement, des pirates disposent d’une « liste de mots de passe et de mails associés via un jeu de données trouvé sur internet », assure le groupe. Et de souligner que cette mesure restera d’actualité jusqu’au « rétablissement d’un accès via le protocole POP/IMAP sécurisé ». Il en profite également pour encourager ses ouailles à faire l’acquisition d’une suite de sécurité antivirus efficiente sur « chacun de leurs équipements ».

Impossible donc de lier son adresse Laposte.net avec un autre service, en l’occurence Gmail – Crédit : Tom’s Guide

Laposte.net incite les utilisateurs à réinitialiser leur mot de passe

L’entreprise conseille en outre d’utiliser un mot de passe solide à changer régulièrement. Justement, une campagne de réinitialisation de mots de passe semble avoir été lancée par La Poste. Des utilisateurs ont reçu un mail les incitant à modifier leur password afin de « garantir la sécurité de leur compte ». Mail dont l’authenticité a été confirmée par le groupe Twitter officiel (voir ci-dessous). Le risque que ces mails de réinitialisation soient copiés par des pirates à des fins de phishing est toutefois préoccupant.

Une fois que les mots de passes auront été changés en nombre, on peut supposer que les services POP et IMAP seront rétablis.

Bonjour, c'est bien un message de https://t.co/dwhrA2w30S. Bonne journée. Lisa — La Poste (@lisalaposte) May 4, 2022

Source : LeMagIT