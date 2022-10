L’appareil photo du Pixel 7 Pro fait des merveilles lors du test DxOMark

Pixel 7 Pro © Tom’s Guide

Google vient de lancer son nouveau flagship, le Pixel 7 Pro que nous avons testé ici. La partie photo est une fois de plus très soignée. Lors de notre test, l’appareil photo a coché de nombreuses cases, restituant habilement les couleurs. La dynamique de l’image et le piqué sont très qualitatifs tandis que le zoom numérique et le mode macro se surpassent. Seul regret, le zoom de nuit qui peine à convaincre à partir du x8.

DxOMark, qui évalue les performances des modules photo des smartphones, vient de rendre son verdict. Le Google Pixel 7 Pro obtient 147, soit le meilleur score global du classement à égalité avec le Honor Magic4 Ultimate. À titre de comparaison, l’iPhone 14 Pro a obtenu 146 de moyenne générale.

Pixel 7 Pro : un photophone d’exception avec des axes d’amélioration

Dans le détail, le Pixel 7 Pro offre une amélioration significative par rapport au Pixel 6 Pro en matière de réglage logiciel, ce qui a notamment permis d’améliorer le zoom et la captation vidéo. Il détient en outre le meilleur score dans le cas d’utilisation « Friends & Family » avec une bonne préservation du contraste, une reproduction fidèle du teint de la peau et une meilleure précision d’exposition.

L’autofocus est rapide et précis, faisant bien la paire avec le suivi du visage. Il fonctionne notamment à merveille avec les photos de groupe et les sujets en mouvement. En revanche, la vidéo en basse luminosité a tendance à être sous-exposée. Les testeurs ont signalé une perte de détails et du bruit supplémentaire lors du zoom à des distances plus proches. Par ailleurs, les selfies pris de près avaient tendance à être flous, le bruit apparaissant lorsque les conditions d’éclairage étaient faibles.

Si son module photo est globalement largement au niveau, le Pixel 7 Pro semble avoir un gros problème d’écran, selon plusieurs usagers. Lorsque la luminosité est poussée au maximum, la batterie se draine très rapidement. Espérons que le problème soit résolu par une mise à jour logicielle ou simplement en changeant les paramètres de la dalle.