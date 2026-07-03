Le casque Bose QuietComfort SC passe à 179,99 € chez Boulanger, soit une remise de 100 € !

Amateurs de silence et de basses profondes, cette offre devrait vous parler : le casque Bose QuietComfort SC tombe à 179,99 € chez Boulanger, contre 289,99 € habituellement. Une baisse de 110 euros sur un casque à réduction de bruit active signé de l’une des marques les plus réputées du domaine.

S’isoler du bruit ambiant d’un simple geste, sans changer de pièce ni monter le volume : c’est la promesse des casques à réduction de bruit active, devenue en quelques années un critère d’achat déterminant pour beaucoup. Dans les transports, en open space ou à la maison, la technologie crée une bulle de calme qui transforme l’écoute, et dont on se passe difficilement une fois qu’on y a goûté.

Sur ce terrain, Bose joue à domicile. La marque américaine a largement contribué à populariser le casque antibruit grand public, et sa gamme QuietComfort en reste l’une des vitrines les plus emblématique. Le QuietComfort SC reprend les fondamentaux qui ont fait le succès de la série, notamment un confort pensé pour les longues sessions, une réduction de bruit efficace et la signature sonore chaleureuse caractéristique de Bose.

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Ce que propose le QuietComfort SC

Côté confort, Bose a soigné les détails. On trouve des coussinets doux, sans plis, qui exercent une pression minimale sur le crâne. Un point appréciable pour ceux qui portent leur casque plusieurs heures d’affilée. Le format circum-aural englobe entièrement l’oreille pour un bon isolement passif, complété bien sûr par la réduction de bruit active. L’autonomie atteint 24 heures, y compris avec l’ANC activée, de quoi tenir plusieurs jours d’utilisation ou de longs trajets sans passer par la case recharge.

Le casque se connecte en Bluetooth comme la majorité des casques sans fil mais conserve une prise filaire pour les situations où le sans-fil n’est pas une option, en avion ou en studio par exemple. Pliable, il se glisse facilement dans un sac. Aucun doute qu’on est là face à un casque qui propose une grande qualité audio en plus de l’efficacité de la réduction de bruit et du confort de port.

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C’est le moment de craquer !

Pour 179,99 €, le Bose QuietComfort SC offre un point d’entrée solide dans la gamme antibruit de la marque, à un prix nettement inférieur à son tarif habituel. Confort longue durée, 24 heures d’autonomie, double connexion Bluetooth et filaire… sans être le modèle le plus avancé du catalogue Bose, il en conserve l’essentiel pour un budget contenu. Une remise de 110 euros sur un casque aussi bien conçu ne se croise pas tous les jours, et cette offre mérite clairement le coup d’œil !

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