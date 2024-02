Le Chat : le concurrent français de ChatGPT est disponible, comment l’essayer gratuitement ?

© Envato

Le Chat, agent conversationnel de Mistral AI, est enfin disponible

L’intelligence artificielle se base sur le modèle Mistral Large

Vous pouvez désormais essayer cette IA gratuitement

Les modèles de langage se multiplient ces derniers mois, propulsés par le succès retentissant de ChatGPT malgré quelques hics ces derniers jours. Google a lancé Gemini, remplaçant de Bard, mais la France a aussi son IA. Il s’agit de Le Chat, développé par la start-up Mistral AI.

Mistral a profité de ce début de semaine pour lancer son modèle de langage appelé Mistral Large en plus de l’agent conversationnel Le Chat. Si vous voulez accéder à l’agent conversationnel, il suffit de vous rendre à cette adresse puis de créer un compte. Vous pouvez notamment vous connecter avec votre compte Google pour accéder plus rapidement à l’intelligence artificielle.

Lorsque vous êtes connecté, Le Chat peut alors répondre à vos diverses questions et demandes à la manière d’un ChatGPT. Par exemple :

Mistral Large n’est autre que le troisième modèle de la société après Mistral 7B et Mixtral 8x7B, respectivement lancés en septembre et décembre 2023. La start-up se présente comme l’une des spécialistes de l’intelligence artificielle en Europe. Mistral a été fondé par trois experts de la technologie qui ont notamment travaillé aux États-Unis après des études à Polytechnique et l’ENS. La société est valorisée à deux milliards de dollars comme le dévoile BFMTV.

L’un des objectifs de Mistral est de sortir de la dépendance vis-à-vis des modèles de langage américains qui dominent le secteur. Et la dépendance technologique en général. Mistral compte bien imposer Mistral Large et Le Chat parmi toutes les intelligences artificielles qui naissent ces derniers mois.

La start-up promet d’améliorer au maximum ses modèles

Dans un communiqué, la start-up précise “travailler d’arrache-pied pour rendre nos modèles les plus utiles et les moins influencés possible” tout en reconnaissant qu’il “reste encore beaucoup de choses à améliorer”. Un mécanisme de modération réglable est aussi mis en place pour que Le Chat “avertisse de manière non invasive lorsque vous poussez la conversation dans des directions susceptibles de produire du contenu sensible ou controversé”.