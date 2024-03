Le classement des meilleurs smartphones Android de février 2024 selon AnTuTu

AnTuTu a dévoilé le classement des plus puissants smartphones Android de février 2024

Pour les smartphones haut de gamme, le Red Magic 9 Pro est en tête avec un score de 2 094 323

Pour les smartphones milieu de gamme, le Poco X6 Pro 5G est en tête avec un score de 1 310 981

C’est le rendez-vous incontournable de tous les fans de téléphonie. Tous les mois, AnTuTu dévoile le classement des meilleurs smartphones Android en termes de puissance. Et parfois, ce ne sont pas les plus populaires qui se hissent en tête de ce top. La tendance en termes de ventes ne reflétant pas les réelles qualités d’un téléphone, voici les leaders de février 2024.

Quels sont les meilleurs smartphones haut de gamme en février 2024 ?

En février 2024, le Red Magic 9 Pro arrive en tête du classement AnTuTu avec son solide score de 2 094 323 points. En plus de son éclairage RGB personnalisable qui le rend élégant, ce smartphone bénéficie d’un performant système de refroidissement actif ICE 13 en plus du SoC Snapdragon 8 Gen 3 et de 16 Go de mémoire vive.

Derrière lui se place le iQOO 12 qui partage la même puce et la même RAM. Idem pour le OnePlus 12 avec le Snapdragon 8 Gen 4 au rendez-vous mais 12 Go de mémoire vive. Les modèles du constructeur chinois s’imposent souvent dans le classement AnTuTu, considéré comme le bon élève du marché de la téléphonie.

Ensuite, il y a la gamme Galaxy S24 avec, dans l’ordre, la version Ultra, Plus puis celle de base. On trouve le Mi 13 de Xiaomi en 7ème et, pour les trois derniers, dans l’ordre, il y a le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy S23 Plus et le Galaxy S23.

Red Magic 9 Pro (Snapdragon 8 Gen + 16 Go de RAM + 512 Go) : 2 094 323 iQOO 12 (Snapdragon 8 Gen + 16 Go de RAM + 512 Go) 2 027 324 OnePlus 12 (Snapdragon 8 Gen 3 + 12 Go de RAM + 256 Go) : 1 916 019 Galaxy S24 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3 + 12 Go de RAM + 1 To) : 1 834 040 Galaxy S24 Plus (Snapdragon 8 Gen 3 + 12 Go de RAM + 1 To) : 1 706 838 Galaxy S24 (Exynos 2400 + 8 Go de RAM + 256 Go) : 1 577 124 Xiaomi Mi 13 (Snapdragon 8 Gen 2 + 8 Go de RAM + 256 Go) : 1 523 953 Galaxy S23 Ultra (Snapdragon 8 Gen 2 OC + 12 Go de RAM + 512 Go) : 1 507 206 Galaxy S23 Plus (Snapdragon 8 Gen 2 OC + 8 Go de RAM + 512 Go) : 1 493 262 Galaxy S23 (Snapdragon 8 Gen 2 OC + 8 Go de RAM + 512 Go) : 1 448 176

Quels sont les meilleurs smartphones milieu de gamme en février 2024 ?

On le sait, les smartphones milieu de gamme sont très appréciés par les utilisateurs. Notamment les modèles des firmes chinoises qui misent sur le rapport qualité-prix. En février 2024, c’est Poco qui s’empare de la première place.