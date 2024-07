AnTuTu : voici le smartphone Android le plus puissant de juin 2024

Selon le classement AnTuTu de juin 2024, le ROG 8 Pro est le plus puissant smartphone haut de gamme

Pour le milieu de gamme, le OnePlus Ace 3V arrive en tête

La plupart des smartphones de ce classement sont sous Android et d’origine chinoise

Comme tous les mois, AnTuTu dévoile son classement des smartphones Android les plus puissants sur le marché de la téléphonie. Sans surprise, ce sont surtout les firmes chinoises qui s’impose sur ce marché très concurrentiel, aussi bien pour le haut que le milieu de gamme. On pense notamment à Oppo qui est de retour en France ou encore OnePlus (qui appartient à la même filiale).

Quels sont les plus puissants smartphones Android de juin 2024 ?

Le classement de juin 2024 est riche en surprises avec des smartphones haut de gamme en bonne position qui, pourtant, ne retiennent que très peu l’attention médiatique en Occident par rapport à d’autres modèles comme Samsung, par exemple. Ces téléphones Android sont à réserver aux amateurs de performances à la recherche d’une certaine puissance pour diverses tâches gourmandes. D’où le peu d’exposition, du moins dans nos contrées.

Classement des smartphones haut de gamme de juin 2024 :

ROG 8 Pro (16GB + 512GB) : 2135740 OPPO Find X7 (16GB + 1024GB) : 2103557 iQOO Neo9S Pro (16GB + 1024GB) : 2097626 RedMagic 9 Pro+ (16GB + 512GB) : 2080236 vivo X100 Ultra (16GB + 1024GB) : 2074822 vivo X100 Pro (16GB + 1024GB) : 2051190 iQOO 12 (16GB + 1024GB) : 2048422 vivo X100 (16GB + 512GB) : 2022789 OnePlus 12 (16GB + 512GB) : 2019809 OPPO Find X7 Ultra (16GB + 512GB) : 2016405

Mais la puissance n’est pas réservée qu’aux modèles coûteux et haut de gamme. Depuis des années, les constructeurs nous prouvent que le milieu de gamme est capable de prouesses en termes de performances. AnTuTu s’intéresse donc à ces téléphones et de nouveau, Oppo et OnePlus s’imposent. On retrouve également des incontournables comme Xiaomi.

Classement des smartphones milieu de gamme de juin 2024 :

OnePlus Ace 3V (12GB + 512GB) : 1434328 realme GT Neo6 SE (12GB + 256GB) : 1379517 Redmi K70E (16GB + 1024GB) : 1368954 realme GT Neo5 SE (16GB + 1024GB) : 1142574 Redmi Note 12 Turbo (16GB + 1024GB) : 1132385 OPPO Reno12 (16GB + 512GB) : 1038721 iQOO Z8 (12GB + 512GB) : 971504 iQOO Neo7 SE (12GB + 512GB) : 969740 Redmi Note 12T Pro (12GB) : 885105 OnePlus Ace Edition Vitesse (12GB + 256GB) : 877825

Ces deux classements montrent qu’en termes de puissance, ce sont de nouveaux les constructeurs chinois qui tirent leur épingle du jeu. Pas de Samsung dans ces tops, pourtant la firme coréenne est le plus gros vendeur du marché.