Le clavier FICIHP dispose d’un écran tactile de 12,6 pouces emprunté à l’ASUS ZenBook Pro Duo !

Le FICIHP est un nouveau clavier de productivité et de jeu équipé d’un écran tactile, offrant une solution polyvalente pour un certain nombre d’applications différentes, qu’il s’agisse de streaming, de jeux sur votre PC, de montage vidéo ou encore de retouche photo.

FICIHP Multifunctional Keyboard avec un écran tactile 12.6 pouces – Crédit : Kickstarter

L’écran du clavier peut être utilisé pour une variété de raccourcis et d’applications différentes vous permettant d’accéder rapidement à vos applications les plus utiles. Vous pourrez par exemple y afficher une page Word, votre Timeline sur Adobe Premiere Pro, votre panneau de contrôle sur Adobe Photoshop. Il s’agit donc d’une véritable réplique de l’écran secondaire qu’on retrouve dans l’Asus Zenbook Duo Tiger Lake, que nous avions pu tester.

Il sera possible de transformer votre smartphone en véritable petit ordinateur en le connectant au clavier, à condition de posséder un modèle compatible. Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les systèmes d’exploitation mobiles Huawei EMUI ou encore sur One UI de Samsung grâce au mode DEX.

Le FICIHP Multifunctional Keyboard est pour l’instant un projet Kickstarter

Lancé en financement participatif sur Kickstarter par la société Shenzhen Pengling Zhichuang Technology Co, le FICIHP est déjà nettement au-dessus de son objectif final. En effet, l’entreprise a levé près de 173 000 euros. C’est bien plus que l’objectif initial de 4221 euros, et il reste encore 21 jours pour participer !

Le clavier offre un cadre en aluminium et se connecte grâce à un câble USB-C. Il offre deux ports USB 2.0 utiles pour que vous puissiez brancher une souris ou une clé USB tout en travaillant exclusivement sur l’écran. Ce dernier est IPS et non OLED contrairement à celui de l’Asus Zenbook Pro Duo 15 OLED que nous avions testé, et propose une définition de 1920 x 515 pixels.

L’offre Super Early Bird vous donne accès au clavier à membrane à un tarif de 180 euros, hors taxes d’importation et douane. Une fois la campagne Kickstarter terminée, le clavier passera à 319 euros. Il faudra dépenser 236 euros pour s’offrir la version avec le clavier mécanique. Cette dernière option sera sans doute préférée par les gamers.

Source : Kickstarter