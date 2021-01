Test Asus Zenbook Duo 14 Tiger Lake : un étonnant PC portable à double écran et équilibré

Asus met à jour son Zenbook Duo 14. Au programme : puce Intel Core i7 Tiger Laker, dispositif AAS Plus et recharge en USB C. Et toujours cet étonnant écran secondaire tactile, le ScreenPad Plus, qui permet de soulager l’écran principal de certaines fenêtres…

Fin 2019, Asus lançait les premiers membres d’une nouvelle famille de PC portables très originaux, les Zenbook Duo au format 14 pouces (UX481) et Zenbook Pro Duo 15,6 pouces (UX581). Il s’agissait des premières configurations du constructeur qui exploitaient le ScreenPad Plus, un écran tactile secondaire occupant la moitié de l’espace normalement dédié au clavier et au pavé tactile sur les PC portables traditionnels.

8/10 Asus Zenbook Duo 14 (UX432) 1799,99€ > Darty On aime Excellente autonomie

Bonnes performances

Double écran tactile

Excellente colorimétrie

Dalles LCD mates

Webcam compatible Windows Hello

Refroidissement optimisé (Ergo Lift et AAS+)

Lecteur de cartes mémoire microSD

Haut-parleurs de qualité

Stylet fourni en standard

Alimentation via USB C On n’aime pas Clavier et pavé numérique atypiques

Pas de lecteur d'empreintes digitales

Faible luminosité de l'écran Verdict : Asus peaufine son PC portable équipé de deux écrans (un écran et demi en fait !). Cette nouvelle mouture bénéficie des bienfaits de la dernière puce Intel Core i7. Elle cumule les points positifs (grande autonomie, qualité d’affichage, son performant, etc.) tout en conservant le principal défaut de la première version de la machine : la surface limitée dédiée au clavier et au pavé tactile. plus

Vendu environ 3000 €, le Zenbook Pro Duo, que nous avons testé fin 2019 était équipé d’un écran principal OLED 4K de 15,6 pouces et d’une puce graphique Nvidia GeForce GTX 2060. Moins onéreux (environ 1300 €), le Zenbook Duo 14 pouces premier du nom était décliné avec un écran LCD Full HD et sans GPU.

Asus Zenbook Duo 14 (UX482) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Puis, le constructeur a adapté ce dispositif sur un PC portable gamer. Ainsi, le ROG Zephyrus Duo 15, que nous avons testé l’été dernier (prix d’environ 4000 € hors promo) intégrait un écran IPS de 15,6 pouces, supportant une fréquence de rafraichissement de 300 Hz, associé à une puce graphique Nvidia GeForce RTX 2070. Cette configuration inaugurait le système de refroidissement AAS Plus (Active Aerodynamic system), qui consiste à incliner l’écran secondaire de quelques degrés par rapport au clavier afin de favoriser la circulation de l’air.

En ce début d’année 2021, Asus est sur le point de commercialiser une nouvelle déclinaison du Zenbook Duo 14 (référence UX482) qui, comme on peut s’en douter, est une évolution du modèle UX481. Celle-ci intègre des composants remis aux goûts du jour ainsi qu’un ScreenPad Plus optimisé.

A lire aussi > Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2021 par marque

Asus Zenbook Duo 14 (UX482) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La configuration bénéficie de la certification Intel EVO, qui rappelons le promeut l’utilisation des dernières puces du fondeur (de onzième génération) et qui garantit une certaine autonomie (9 heures minimum en Full HD, 4 heures minimum d’autonomie retrouvées en 30 minutes de charge, sortie du mode veille en une seconde), un format compact et un équipement récent (Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, lecteur d’empreintes digitales et/ou caméra infra rouge).

Configurations

Le Zenbook Duo 14 que nous avons testé est équipé du processeur Intel Core i7-1165G7, complété par 32 Go de mémoire et un SSD de 1 To.

Pour l’instant, seuls les modèles dotés de 16 Go de mémoire et d’un SSD de 512 Go ou 1 To sont disponibles sur le site de Darty, à des prix respectifs de 1799,99 € et 1999,99 €.

Tous les deux sont livrés en standard avec un stylet, qui permet de dessiner ou de prendre des notes à l’écran.

Design classique à l’extérieur, atypique à l’intérieur

Extérieurement, le nouveau Zenbook Duo 14 reprend à son compte la signature visuelle exploitée par Asus depuis longtemps, avec un boîtier réalisé en aluminium brossé, comportant des vagues concentriques qui se diffusent à partir du logo du constructeur. Le châssis arbore un coloris Celestial Blue (c’est-à-dire bleu marine !).

Asus Zenbook Duo 14 (UX482) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Avec un poids de 1,58 Kg, la configuration est un peu plus lourde qu’un Zenbook « traditionnel » (avec un seul écran) au format 14 pouces (environ 1,3 Kg). Parmi les machines récentes, la palme de la légèreté revient au Swift 5 d’Acer, qui ne pèse qu’un kilo. D’autre part, le Zenbook mesure 32,4 x 22,2 x 1,7 cm (contre 31,8 x 20,6 x 1,5 cm pour le Swift 5).

Une fois l’écran déployé, la principale évolution de ce nouveau zenbook Duo réside dans la fusion des systèmes Ergo Lift (charnière de l’écran qui soulève légèrement le clavier) et AAS Plus, qui avait été mis en œuvre sur le Zephyrus Duo. Rappelons que ce système permet de relever de 7 degrés le second écran au moment de l’ouverture du PC portable.

Asus Zenbook Duo 14 (UX482) – Ergo Lift + AAS Plus – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour la première fois, les deux systèmes sont donc exploités conjointement. Du point de vue de l’aération, ce n’était pas vraiment indispensable en l’état actuel de la configuration (sans GPU). Sauf bien sur si le constructeur envisage dans les prochains mois un autre Zenbook Duo qui exploiterait une puce graphique de type GeForce RTX, qui nécessiterait alors un refroidissement le plus efficace possible.

Ce dispositif a également l’avantage d’offrir un angle de vision réduit pour l’écran secondaire, ce qui est toujours une bonne chose pour limiter la perte de luminosité.

Asus Zenbook Duo 14 (UX482) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

A l’instar des premiers Zenbook Duo / Pro Duo et Zephyrus Duo, l’intégration du second grand écran ne se fait évidemment pas sans une conséquence de taille : le clavier et le pavé tactile se partagent la moitié de la surface normalement dévolue aux deux systèmes.

Par conséquent, l’espace limité attribué aux touches du clavier demande un certain temps d’adaptation avant de saisir du texte rapidement. Pour le reste, le rétro éclairage sur trois niveaux s’avère efficace et permet de travailler dans la pénombre. Et même l’absence de repose-poignets n’est pas si terrible, si l’ordinateur est posé sur un bureau. Dans le cas contraire, c’est plus problématique…

Asus Zenbook Duo 14 (UX482) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Malgré ses dimensions réduites, le pavé tactile procure de bonnes sensations. Certes, ce dernier n’est pas très large et la position de ses boutons n’est pas très intuitive, mais l’ensemble s’utilise finalement sans trop de difficultés.

Notons au passage que le pavé numérique n’est plus doté de la fonction NumPad (pavé numérique virtuel), comme sur le précédent modèle, car – comme nous le verrons un peu plus loin, le constructeur a opté cette fois ci pour une application fonctionnant directement sur le ScreenPad Plus.

Une connectivité suffisamment étoffée

La connectivité a légèrement évolué depuis la première version du Zenbook Duo 14. Ainsi, sur le côté gauche de la machine, figurent désormais deux ports USB C compatibles Thunderbolt 4. Ces derniers servent également à recharger la batterie de l’ordinateur portable, à recharger un appareil mobile (smartphones, casques Bluetooth, etc.) et à se connecter à un moniteur DisplayPort 8K (ou à deux en 4K). Ils sont complétés par une sortie vidéo HDMI. Et on note la disparition du connecteur d’alimentation.

Asus Zenbook Duo 14 (UX482) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Sur le côté droit, point de changement. On retrouve le lecteur de cartes mémoire microSD, un port USB A 3.2 et la prise casque/micro. On remarque donc que le constructeur a fait l’impasse sur le connecteur Ethernet. Pour les communications sans fil, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth sont de la partie.

Asus Zenbook Duo 14 (UX482) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour le reste, le lecteur d’empreintes digitales se distingue par son absence. Heureusement, la Webcam HD infra-rouge (qui trône au sommet de l’écran) est compatible Windows Hello, ce qui permet de déverrouiller l’accès au système instantanément. En revanche, Asus n’a pas jugé nécessaire d’intégrer un volet manuel qui permettrait de rendre impossible toute observation « à l’insu de notre plein grès ». Une touche du clavier permet toutefois de la désactiver…

Bon point, le Zenbook Duo 14 délivre un son de qualité, assuré par des haut-parleurs conçus par Harman/Kardon, et ce malgré le fait que ces derniers soient placés sous la machine (à l’avant). Et même si les basses sont légèrement en retrait (c’est souvent bien pire sur d’autres ordinateurs portables !), elles sont bel et bien présentes, complétées par des médiums et des aigus précis, et le rendu audio s’avère finalement très agréable. De plus, chacune peut peaufiner le rendu audio, grâce à l’égaliseur intégré à l’application DTS Audio Processing.

En outre, les haut-parleurs disposent d’une bonne réserve de puissance, ce qui est agréable pour jouer, regarder des films ou écouter de la musique sans casque.

Asus Zenbook Duo 14 (UX482) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Deux écrans, c’est mieux qu’un !

Le Zenbook Duo 14 est doté de deux dalles LCD IPS tactiles. Les bords de l’écran principal ne sont pas ultra fins (Asus indique un taux d’occupation de l’écran de 93%). Toutefois, le bord inférieur est moins visible que sur d’autres configurations, en raison du second écran.

Asus Zenbook Duo 14 (UX482) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bon point, les deux dalles sont (presque totalement) mates ! On peut donc vaquer à ses occupations sans que l’affichage ne soit perturbé par de nombreux reflet désagréables, si on travaille dans une pièce très éclairée ou en extérieur. On peut toujours se voir très légèrement dans les zones sombres de l’image, mais le phénomène n’a rien à voir avec celui observé avec une dalle brillante !

L’écran principal, de 14 pouces, affiche des images en Full HD (soit 1920 x 1080 pixels), ce qui s’avère largement suffisant (une définition 4K n’apporterait pas grand chose, sinon quelques difficultés à lire les textes et à cliquer aux bons endroits !).

Asus Zenbook Duo 14 (UX482) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Et comme nous avons pu le vérifier à l’aide de notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus, la qualité d’affichage est au rendez-vous. Seule la luminosité mesurée s’avère un peu faiblarde. En effet, les 317 nits mesurés sont inférieurs aux 400 nits annoncés par le constructeur. Cela n’est toutefois pas vraiment pénalisant lorsqu’on utilise le PC portable en intérieur.

Pour le reste, c’est que du bon ! En effet, le taux de contraste moyen est de 1382:1, alors que le DeltaE est de seulement 1,1 ! Cela indique que l’écran reproduit très fidèlement les couleurs, ce qui est particulièrement important si on utilise régulièrement des applications graphiques.

D’autre part, la température des couleurs est évaluée à 6439 K. On bénéficie donc d’un affichage neutre, avec un blanc qui ne tire ni vers le jaunâtre (couleurs plus chaudes), ni vers le bleuâtre (couleurs plus froides)

Asus Zenbook Duo 14 (UX482) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

il est possible d’ajuster les paramètres de l’écran, par l’intermédiaire de l’application MyAsus. Outre le réglage Normal (qui correspond aux mesures indiquées ci-dessus), on peut utiliser les modes Vif ou Manuel (réglage de la température des couleurs afin d’obtenir un affichage plus chaud ou plus froid, selon ses préférences).

En utilisant le mode Vif, on obtient bien sur des couleurs plus séduisantes (pour certains utilisateurs) lorsqu’il s’agit de jouer ou de regarder des films. Mais le DeltaE s’envole alors à 3,8, ce qui traduit le fait que les couleurs sont alors nettement moins réalistes, en particulier en ce qui concerne les tons chairs et les couleurs pastel…

ScreenPad Plus : un écran secondaire bien pratique

Le ScreenPad Plus occupe lui aussi toute la largeur de la machine, mais sur une demie hauteur seulement, car il fallait bien laisser un peu de place pour le clavier et le pavé tactile (en attendant une éventuelle future version sans clavier physique, équipée de deux écrans 14 pouces tactiles !). Du coup, sa définition n’est que de 1920 x 515 pixels. Celui-ci offre de nombreuses possibilités d’affichage, qui évitent de jongler entre différentes fenêtres sur l’écran principal.

Asus Zenbook Duo 14 (UX482) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Ainsi, cet écran secondaire peut s’avérer pratique, pour certains utilisateurs, pour toujours avoir sous les yeux de une à trois fenêtres : applications, palettes d’outils, accessoires (calculatrice de Windows par exemple), gestionnaire de fichiers, etc.

Lorsqu’on sélectionne une fenêtre sur l’écran principal, différentes options s’affichent automatiquement qui correspondent à la façon dont celle-ci peut être disposée sur l’écran secondaire (les palettes d’outils doivent être déplacées manuellement !).

Par l’intermédiaire d’un menu spécifique, on peut ajuster la luminosité du ScreenPad, gérer la répartition sur les deux écrans de toutes les fenêtres ouvertes, accéder à l’application Link To MyAsus (qui permet d’associer son smartphone et d’utiliser l’équipement du PC portable pour passer des appels, saisir des messages ou encore transférer des fichiers), verrouiller/déverrouiller le clavier et accéder au lanceur d’applications (où on peut définir ses propres raccourcis, en plus de ceux déjà configurés par le constructeur).

Palettes d’outils de GIMP placées sur l’écran secondaire, avec Skype et l’appli Number Key d’Asus

Juste au dessus du pavé tactile, et à côté de la touche de démarrage (qui n’intègre pas de lecteur d’empreintes digitales comme sur le Dell XPS 13 ou le Huawei Matebook X Pro), on trouve deux touches qui permettent de faire passer les fenêtres des applications ouvertes de l’écran principal à l’écran secondaire et vice versa, et d’activer/désactiver le ScreenPad (c’est plus rapide que d’aller dans les paramètres d’affichage de Windows !).

Asus Zenbook Duo 14 – La touche de démarrage n’intègre pas de lecteur d’empreintes digitales – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Plutôt que de reconduire la fonction NumPad sur le pavé numérique, Asus a préféré mettre au point l’application Number Key, qui procure un pavé numérique virtuel, que l’on peut placer dans le ScreenPad. De bonnes dimensions, il permet de saisir rapidement des valeurs dans n’importe quelle application.

En ce qui concerne les performances du ScreenPad Plus, notre sonde a relevé une luminosité maximale de 430 nits. Toutefois en raison de l’angle de vision avec lequel on le regarde, l’affichage semble légèrement moins clair que celui de l’écran principal. Pour le reste, le taux de contraste maximum est de 1666:1 et le DeltaE moyen de 4,9. Si cette dernière valeur n’est clairement bonne, ce paramètre est moins important pour le ScreenPad Plus que pour l’écran principal !

Les performances du Core i7 Tiger Lake, pour une plus grande polyvalence

Le Zenbook Duo 14 UX482 embarque le processeur Intel Core i7 de dernière génération, la onzième (Core i7-1165G7, cadencé à 2,8/4,7 GHz avec 4 coeurs/8 threads). C’est le modèle qui intègre le circuit graphique le plus performant d’Intel, l’Iris Xe. Ce dernier remplace l’Iris Plus qui accompagnait le Core i7-1065G7, qui était présent dans la première version du Zenbook Duo.

Comme nous avons déjà pu le constater lors des tests du Zenbook Flip S d’Asus et du dernier Dell XPS 13 (modèle 9310), le processeur graphique Iris Xe intégré au Core i7-1165G7 d’Intel permet d’utiliser les jeux dans des conditions plus ou moins satisfaisantes.

Ainsi, certains « petits » jeux d’action, comme Fortnite ou World of Tanks, tournent avec un assez bon niveau de détails graphiques (Elevé par exemple dans Fortnite) et une fluidité satisfaisante (entre 30 et 40 images par seconde). On note au passage que le système de ventilation se fait alors entendre, sans toutefois tomber dans l’excès !

D’autres applications, plus exigeantes, comme Far Cry 5, The Division ou Rise Of The Tomb raider peuvent fonctionner avec environ 30 images par seconde, pour peu qu’on utilise une qualité graphique minimale…

Dans les différentes applications de benchmark, cela se traduit bien sur par des indices de performances très élevés. Ainsi, le PC Mark 10 flirte avec la barre des 5000 points (4984), alors que l’indice 3D Mark atteint 1817.

Avec le test CineBench 20, le Zenbook Duo 14 obtient des scores de 553 et 1887, respectivement en mono thread et multi thread (8).

Une configuration très endurante

Enfin, côté batterie, point de changement par rapport au premier Zenbook Duo. Celle qui équipe ce nouveau modèle a toujours une capacité de 70 Wh. Et force est de constater que cela permet d’utiliser la machine pendant de longues périodes. Ainsi, le test d’autonomie de l’application PC Mark 10 a fonctionné 11 heures avec le ScreenPad Plus activé. C’est un bon résultat !

En désactivant le second écran (ce qui est un peu incohérent, mais bon… si jamais on désire optimiser l’autonomie, pourquoi pas !), l’autonomie passe alors à 14 h 11 min, soit 30 % de plus. Encore une fois, c’est excellent ! C’est à peine moins que l’autonomie observée sur dernière mouture du Swift 5 d’Acer, que nous avons récemment testé (écran 14 pouces Full HD et même processeur Intel Core i7-1165G7). En effet, cette configuration était resté en fonctionnement 14 heures et 24 minutes.

Cette très bonne autonomie est également vérifiée en streaming vidéo. En effet, en lisant à deux reprises un film de 2h30 heures depuis Netflix, on constate une baisse de 36 % du niveau de charge de la batterie. Par interpolation, on peut donc envisager de lire un peu moins de 14 heures de vidéo avant que la batterie ne soit totalement déchargée.

Comme nous l’avons indiqué dans la partie concernant la connectique, le Zenbook Duo UX482 ne se recharge plus grâce à un adaptateur secteur, mais directement via un de ces deux connecteurs USB C. Le chargeur fourni a une puissance de 65 watts.

Asus Zenbook Duo 14 (UX482) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La batterie retrouve 33 % de sa capacité après une demie heure de recharge. Au bout d’une heure, celle-ci atteint 61 %, ce qui est plutôt bien compte tenu de la grande capacité de la batterie. C’est cohérent avec le fait que la batterie de l’Acer Swift 5, d’une capacité de 55 Wh (soit 27 % de moins), avait pour sa part retrouvé 80 % de sa capacité après cette durée.

Au bout de 1 heure et 30 minutes, la batterie est rechargée à 85%. Enfin, après 2 heures de charge, le niveau est remonté à 95% (les derniers pourcents prennent toujours un peu plus de temps à recharger).