Le COVID aurait eu un impact sur la lune

Crédit : Gunboat_Willie – pixabay.com

Des scientifiques du laboratoire de recherche physique d’Ahmedabad, en Inde, ont observé et constaté que les températures nocturnes de notre satellite avaient considérablement baissé sur 6 sites d’observation de la face lunaire.

Selon ces scientifiques, dont les informations ont été relayées dans un article récent du journal MNRAS Letters (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society), cette baisse anormale serait due à l’inactivité humaine pendant la période de confinement imposée par la pandémie de COVID-19.

Et oui, le COVID-19 fait encore et toujours parler de lui, même plusieurs années après la pandémie. En effet, cette absence de pollution, de radiations et de chaleur produites par les humains aurait impacté la surface de la Lune et occasionné cette baisse nocturne des températures. Les scientifiques affirment également que ces résultats sont la preuve que l’étude des variations de température sur la Lune pourrait leur fournir une “plateforme stable pour étudier le bilan radiatif de la Terre et le réchauffement climatique”.

Même sans être un grand spécialiste, l’explication peut sembler logique, mais il serait bon d’approfondir et d’étayer cette étude par des observatoires basés sur la Lune.

Comment le rayonnement de la terre impacte la lune ?

Le Soleil émet des radiations pendant la journée, qui impactent notre planète, mais également la Lune, et notre atmosphère réfléchit aussi la lumière du Soleil dans l’espace et donc en partie sur la Lune.

Lorsque la Lune est cachée derrière la Terre, elle ne reçoit alors que le rayonnement de notre planète. Des scientifiques ont d’ailleurs déjà démontré que ces variations de quantité de rayonnement terrestre émise par la Terre peuvent influencer les températures nocturnes de la surface lunaire.

Ainsi, pendant les périodes de confinement de COVID-19, les activités humaines et les niveaux de pollution associés ont considérablement diminué, occasionnant ainsi une baisse importante de la température nocturne à la surface de la Lune.