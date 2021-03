Le jeu original XIII (2003) est gratuit sur GOG pour une durée limitée

Le Remake 2020 de XIII avait été une grande déception pour les fans. Le jeu a reçu une note « extrêmement négative » de la part des utilisateurs sur Steam et une note globale de 30 sur 100 sur Metacritic. Heureusement, les joueurs sur PC peuvent à présent jouer à la version originale, et ce gratuitement.

XIII – Crédit : GOG

Sorti à l’origine sur Nintendo GameCube, PlayStation 2 et Xbox en 2003, XIII est un jeu d’espionnage de qualité (et parfois d’une difficulté frustrante) qui s’inspire librement des romans graphiques belges du même nom. Développé et édité par Ubisoft, le jeu raconte l’histoire d’un homme amnésique en fuite qui a été rattrapé par des problèmes, puisqu’il est soupçonné d’avoir assassiné le président des États-Unis.

Il avait fait l’objet d’un remake en 2020, mais celui-ci avait été très mal accueilli par les joueurs. Les retours que le remake a obtenus étaient si mauvais que son développeur, PlayMagic, et son éditeur, Microids, ont dû publier des excuses communes. Néanmoins, ceux-ci continuent d’améliorer le jeu petit à petit. En effet, le patch de la semaine dernière apporte de nombreux changements aux armes, aux animations, au gameplay et à l’interface utilisateur.

Le jeu est gratuit sur GOG jusqu’à demain

Le jeu est offert dans le cadre des soldes de printemps de la boutique, qui propose un grand nombre d’offres sur certains des meilleurs jeux PC, comme The Witcher 3 GOTY Edition ou en encore No Man’s Sky. Vous pouvez faire vos achats sur la boutique sans hésitation, puisque GOG vous rembourse désormais vos jeux même si vous y avez joué.

Le style visuel de la bande dessinée, avec ses exclamations onomatopéiques, est le principal argument de vente de XIII, mais les dialogues sont également très amusants Si vous n’avez pas pu y jouer lors de sa sortie initiale, c’est le moment d’essayer le jeu. Pour cela, il faudra se rendre sur la page principale de la boutique GOG et d’appuyer sur « Oui, récupérez le jeu » dans la partie réservée à XIII. Le jeu est récupérable gratuitement jusqu’au premier avril à 15h. L’année dernière, GOG était allé encore plus loin en offrant pas moins de 27 jeux pour passer le confinement à jouer gratuitement sur son PC.

Source : gamespot