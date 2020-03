GOG offre 27 jeux pour passer le confinement à jouer gratuitement sur son PC

La plateforme de ventes de jeux dématérialisés sans DRM, GOG.com, vient de rendre gratuit 27 de ses jeux afin de permettra à tout un chacun de traverser au mieux la période de confinement qui touche la France et le reste du monde.

Avec ces 27 jeux rendus gratuits, GOG retrouve le nom avec lequel avait commencé son aventure « Good Old Games ». Ce sont en effet de bons vieux jeux qui sont proposés pour le plus grand plaisir des joueurs qui auront ici des semaines ou des mois de jeux devant eux.

27 bons vieux jeux pour les gamers confinés

L’épidémie Covid-19 touche le monde entier, d’où sa qualification en pandémie, et nombreux sont les pays qui ont pris des mesures de confinement ou d’incitation à rester chez soi. Cela veut dire, pour beaucoup, devoir trouver comment occuper ce temps libre sans être aussi irresponsable que le T-Rex espagnol. GOG a pensé à eux en offrant 27 jeux vidéo de la même façon que Canal+, OCS et l’INA offrent des films et séries. Certes, si ce ne sont pas les plus récents, ils restent excellents malgré tout. Il suffit de regarder les titres pour s’en convaincre :

Akalabeth: World of Doom

Alder’s Blood Prologue

Beneath a Steel Sky

Bio Menace

Builders of Egypt: Prologue

Cayne

Doomdark’s revenge

Eschalon: Book I

Flight of the Amazon Queen

GWENT: The Witcher Card Game

Hello Neighbor Alpha Version

Jill of the Jungle: The Complete Trilogy

Legend of Keepers: Prologue

The Lords of Midnight

Lure of the Temptress

Overload—Playable Teaser

Postal: Classic and Uncut

Sang-Froid: Tales of Werewolves

Shadow Warrior Classic Complete

Stargunner

Sunrider: Mask of Arcadius

Teenagent

Treasure Adventure Game

Tyrian 2000

Ultima 4: Quest of the Avatar

Ultima World of Adventure 2: Martian Dreams

Worlds of Ultima: The Savage Empire

Tous sont disponibles sur Windows, 14 tourneront sous Mac OS et 13 fonctionnent sous Linux. De plus, tous genres sont représentés, de Gwent, le jeu de cartes sous licence Witcher 3 à Cayne, le point’n’click d’horreur, en passant par les très célèbres Ultima, Postal ou Shadow Warrior. Cette offre est valable jusqu’au 30 mars et comme les jeux sont sans DRM, ils resteront à vous après cette date.

Source : GOG