Le jeu-vidéo Artic Adventure enfin jouable, 40 ans après sa sortie

C’est donc le 9 octobre 1991 qu’Apogee Software présente Artic Adventure. Afin de pouvoir jouer, il fallait entrer soi-même environ 5 pages de code. Celui-ci était alors intégré à un livre, « The Captain 80 Book of Basic Adventures ». Mais une faute de frappe lors de sa rédaction rendait le jeu totalement injouable. Il s’agissait alors d’un simple zéro manquant !

Artic Adventure – Crédit : Wikipedia

Pour lancer le jeu, il était nécessaire de rédiger plusieurs pages de complexes combinaisons de chiffres et de lettres sur DOS, dont Windows a révélé le code source en 2014. Le rédacteur de celui-ci commis une faute de frappe aux conséquences catastrophiques, rendant le jeu complètement buggé. Il manquait un seul chiffre, perdu au milieu de milliers d’autres caractères.

Harry McKraken, créateur du jeu, était alors âgé de 17 ans. Bien que normalement rémunéré pour son travail, il ne reçut jamais un exemplaire de son propre livre. Bien plus tard, il se décida à chercher une copie de ce dernier en ligne. Après avoir entré son propre code, il se rendit compte de l’étendu des dégâts.

Artic Adventure : « le jeu n’était pas seulement ingagnable, il était injouable. »

En effet, un seul zéro manquait au sein d’une complexe ligne de code, provoquant une réaction en chaine aux conséquences désastreuses. Ce bug rendait l’utilisation de la plupart des commandes en anglais inopérantes. McCracken déclare ainsi « Vous ne pouviez pas […] terminer l’aventure ».

La bonne nouvelle, c’est qu’Artic Adventure est désormais jouable. Son créateur, aujourd’hui rédacteur en chef de Fast Company, vient de corriger la fameuse ligne de code. Harry McKraken a également apporté quelques modifications. Avancée plus qu’appréciable, il n’est désormais plus nécessaire de se soumettre à la rédaction fastidieuse des 5 pages de code.

Si la plupart des éléments sont restés intacts, l’ergonomie globale du jeu a été améliorée. Par exemple, les commandes basiques de déplacement comme GO NORTH ou GO WEST se transforment respectivement en N et W. La difficulté de certaines énigmes a également été modifiée. McKraken a aussi ajouté un animal de compagnie, un petit chien qui vous suit partout.

Artic Adventure est actuellement disponible gratuitement sur le site de 3DRealms. Il suffit alors de contacter le site afin de disposer d’une clef qui permet d’intégrer le jeu à votre bibliothèque Steam.

Source : tomsguide.com